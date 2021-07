Barry Saison 3: 7 choses rapides que nous savons sur la série HBO

Sarah Goldberg veut que Sally “devienne plus sombre” dans la saison 3 de Barry

Si vous avez regardé les deux premières saisons de Barry, vous savez que beaucoup de merde se passe dans ces 16 épisodes. En dehors de quelques exceptions, cependant, le scénario de Sally est comparativement beaucoup plus brillant. Bien qu’elle doive souvent faire face aux dures réalités de ce que signifie être une actrice à Hollywood, les aspirations courageuses, si égocentriques, de Sally peuvent être une belle (quoique triste) juxtaposition à l’existence sombre et sombre de Barry. Cela dit, si Sarah Goldberg réussit, cela va changer très bientôt. Dans une interview avec THR, l’actrice nominée aux Emmy a affirmé qu’elle voulait plus de “complexité” et de noirceur dans l’avenir de son personnage. Goldberg pense qu’il serait intéressant de voir Sally s’effilocher un peu car ses ambitions sont plus proches de sa portée, et elle n’a pas forcément tort. Avoir une panne à la Gena Rowlands bouleverserait un peu les choses, c’est le moins qu’on puisse dire.

Voici ce que Sarah Goldberg a dit :