Barry Silbert : « 100 000 $ est un aimant pour Bitcoin »

Le PDG de Grayscale, Barry Silbert, a tweeté que maintenant 100 000 $ sont un aimant pour Bitcoin. Tout comme il y a deux ans, il a tweeté la même chose à propos du niveau de 20 000 $.

Comme on le sait, la plus grande crypto-monnaie, Bitcoin (BTC), a chuté de façon spectaculaire après son pic de mai et est tombée en dessous de 30 000 $. Bitcoin, qui se redresse depuis un certain temps, s’est plutôt bien comporté et s’est de nouveau approché du niveau des 50 000 $. Alors, Bitcoin (BTC) sera-t-il stable et atteindra-t-il l’objectif de 100 000 $ ?

Fait curieux, l’année dernière, Barry Silbert a déclaré que la plupart des crypto-monnaies atteindraient finalement zéro. Mais, Bitcoin est toujours roi.

Ainsi, Bitcoin a fait un tour de montagnes russes cette semaine. La récente tentative de la crypto pour franchir la résistance de 48 000 $ s’est soldée par un fort rejet. Cependant, Silbert est optimiste quant à l’avenir de Bitcoin.

Barry Silbert etAttendez-vous à ce que BTC atteigne 100 $.000 !

Le célèbre PDG de Grayscale, a fait une évaluation sur les cibles possibles de BTC. Plus précisément, dans un article sur Twitter, Barry Silbert, a évalué les niveaux possibles que Bitcoin verra à l’avenir. Silbert a décrit la fourchette de prix de 100 000 $ comme un « aimant » pour la principale crypto-monnaie, Bitcoin.

De plus, Barry Silbert a partagé un tweet similaire il y a deux ans, disant la même chose à propos du niveau de 20 000 $ pour Bitcoin. Mais, cette fois, Silbert a cité ce tweet, en utilisant la phrase « 100 000 $ est un aimant », se référant à Bitcoin.

À ce moment-là, Bitcoin se négociait à 4 023 $ et il a fallu dix mois avant de récupérer le plus haut historique de 20 000 $. Atteint pour la première fois en décembre 2017.

Et si Bitcoin atteignait 100 000 $ ?

Quoi qu’il en soit, même si peu de temps s’est écoulé, Bitcoin est passé d’une idée enthousiaste à une prestigieuse réserve de valeur. Il semble que personne ne s’attendait à une émergence aussi révolutionnaire de l’idée de Satoshi Nakamoto pour un modèle d’échange de valeur décentralisé en 2009.

En particulier, le PDG de Grayscale, Barry Silbert, a déclaré qu’il espérait vendre du BTC à Berkshire Hathaway une fois qu’il atteindra 100 000 $, continuera-t-il avec le même avis ?

Le tweet était lié à des commentaires récents, mis en place par le vice-président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger. À cet égard, Silbert a répondu aux commentaires de Munger en disant qu’il vendrait beaucoup de Bitcoins à Berkshire Hathaway lorsqu’il atteindrait 100 000 $.

D’ailleurs, quand Anthony Pompliano lui a demandé : « Allez-vous en vendre ? » Silbert a répondu : « J’en vendrai volontiers. À Walter. Après avoir gagné sur mon investissement initial dans BTC. ‘

En guise de clôture, au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie au-dessus de 46 000 $. Ceci est enregistré par notre outil interne Crypto Online.

Je me retire avec cette phrase de Michaël van de Poppe : “Le Bitcoin est dans la plus grande résistance temporaire.”

