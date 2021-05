Barry Silbert fait de sombres prédictions pour DOGE

Dogecoin a apporté une énorme surprise à l’ensemble de l’industrie de la crypto-monnaie cette année lorsque son prix et sa capitalisation boursière ont suffisamment augmenté pour en faire la troisième plus grande crypto-monnaie. Cependant, suite à la baisse des prix de ce mois-ci, le DOGE / USD a un peu baissé, même s’il parvient toujours à rester dans le top 10.

Cependant, selon Barry Silbert, cela pourrait ne pas durer plus longtemps. Le fondateur et PDG de Digital Currency Group a déclaré que la capitalisation boursière actuelle de DOGE de 39 milliards de dollars va se dégonfler et que la monnaie se retrouvera avec moins de 1 milliard de dollars. Selon lui, cela n’a de sens que puisque DOGE ne vaut tout simplement pas tant que ça.

Je suis vraiment excité de voir ce que doge peut devenir au fil du temps. il ne va certainement pas disparaître et possède l’une des communautés les plus passionnées. mais il ne vaut pas 37 milliards de dollars. Pardon – Barry Silbert (@BarrySilbert) 30 mai 2021

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Mais, malgré cette sombre prédiction, même lui a dû admettre que DOGE ne va probablement nulle part. Il a une communauté très passionnée qui réussira à garder la pièce en vie, peu importe à quel point elle est basse.

il revient à moins de 1 milliard de dollars – Barry Silbert (@BarrySilbert) 29 mai 2021

Silbert a ajouté qu’il était vraiment ravi de voir ce que deviendra DOGE dans le temps, bien qu’il reste sceptique quant à la position de la pièce parmi les crypto-monnaies les mieux classées. S’il finit par avoir raison, cela signifie que le prix de DOGE, qui atteignait auparavant 0,72 $, retombera à 0,1 $ ou moins.

DOGE n’a aucun rôle dans les crypto-monnaies, c’est pourquoi il ne peut pas rester élevé

Silbert a expliqué sa position plus en détail en appelant DOGE “l’élan ultime, le commerce des paris”, ajoutant qu’il pense que l’élan finira par s’estomper, et probablement plus tôt que les gens ne le pensent. Une fois que cela se produira, les gens commenceront à abandonner Dogecoin pour d’autres crypto-monnaies chaudes, et DOGE commencera à perdre de l’argent et de la popularité dans l’industrie.

tu es naïf. DOGE est l’élan ultime, le commerce de pari. une fois que l’élan est parti et que les détenteurs actuels prennent un bain sur le commerce, ils passeront au suivant. ils apprendront qu’il existe de nombreuses autres / meilleures façons de faire 10x – Barry Silbert (@BarrySilbert) 29 mai 2021

Après tout, il existe de nombreuses façons d’obtenir des rendements 10 fois plus élevés dans l’industrie de la cryptographie, et ce n’est qu’une question de temps avant que ces nouvelles opportunités n’apparaissent. Silbert a conclu sa déclaration en disant que si toute la valeur de quelque chose vient de rien de plus qu’une croyance collective, plutôt que l’utilité ou l’utilité, alors la chose est surfaite.

Voici comment il regarde DOGE : une crypto inutile qui fait plaisir depuis quelques mois, voire des années, mais qui reste finalement une monnaie inutile. La bulle finira par éclater et DOGE sombrera à nouveau dans la non-pertinence.

partenaire-cta-block-v2-generic, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent