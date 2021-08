Barry The Bunny propose une plate-forme 2D “difficile” pour seulement 5 $

in

Si vous êtes à la recherche d’un jeu de plateforme bon marché et joyeux, vous voudrez peut-être consulter Barry the Bunny lorsqu’il sautera sur le Switch eShop plus tard cette semaine.

Dit pour présenter une action de plate-forme “difficile”, Barry le lapin vous fait sauter à travers les niveaux et collecter des objets pour progresser dans chacun de ses quatre mondes. Vous devrez vaincre les ennemis en lançant certains objets que vous trouverez et éviter des pièges dangereux, tout en ramassant suffisamment de bois pour construire des ponts au fur et à mesure.

Ce mécanicien de construction de ponts joue un thème assez central dans la progression de Barry, comme vous le remarquerez dans la bande-annonce ci-dessus. Assurez-vous de vérifier cela pour voir un gameplay de première main.

Voici une liste de fonctionnalités :

Caractéristiques:

– Jeu de plateforme classique en 2D

– Visitez 4 zones uniques différentes

– Graphiques colorés de style 8 bits

– Musique chiptune vibrante

– Des niveaux de plus en plus difficiles

Comme vous l’aurez deviné d’après le titre, vous pourrez vous procurer ce jeu pour seulement 4,99 $ / 4,99 € lors de son lancement ce vendredi 13 août. Il faudrait quelque chose d’assez spécial pour qu’il figure sur la liste des meilleurs jeux de plateforme 2D de Switch, mais il est difficile de dire non à ce prix.

Faites-nous savoir si vous allez l’essayer dans les commentaires ci-dessous.