“Barry White chante pour quelqu’un que vous aimez” : l’âme de 1977

Le 17 septembre 1977, Barry White faisait ce qu’il a toujours fait – chanter pour quelqu’un que vous aimez. Déjà en train de grimper dans les charts pop et R&B avec le célibataire “C’est de l’ecstasy quand vous vous allongez à côté de moi”, il a atteint le palmarès des albums pop Billboard avec la sortie de 20th Century Records et son septième LP solo, Barry White Sings For Someone You Love.

Dans le cadre de sa promotion, le label a acheté des spots radio de 90 secondes dans lesquels la voix distinctive de l’artiste lui-même a informé les auditeurs de la nouvelle version. Barry est également apparu dans une édition spéciale de The Merv Griffin Show, dont les 90 minutes ont été consacrées à sa musique.

Alimenté par cette exposition et le single torride, écrit par Nelson Pigford et Ekundayo Paris, l’album a sauté sur le compte à rebours pop au n ° 87. Il a atteint le statut de platine et un pic n ° 8, la meilleure performance de White sur l’enquête pop depuis Je ne peux pas en avoir assez est allé jusqu’au n ° 1 en 1974.

Chanter quelque chose que vous aimez

Une semaine après ses débuts sur Top LPs & Tape, l’album est entré dans les listes R&B, où il deviendrait le cinquième numéro 1 de Barry, remplaçant Something To Love du collectif funk LTD. Au début de 1978, Barry White Sings For Someone You Love a produit un autre succès soul substantiel, alors que “Playing Your Game, Baby” s’est hissé à la 8e place. Il s’agissait du 11e succès de White dans le Top 10 R&B en moins de cinq ans, mais de manière assez surprenante, il a raté de peu un classement dans le Hot 100.

Le troisième single de l’ensemble, “Oh, What A Night For Dancing”, s’en sort considérablement mieux, culminant au n ° 24 du sondage pop et au n ° 13 R&B. Un peu plus d’un an plus tard, l’artiste prolifique et aux multiples talents du Texas serait de retour avec un autre nouvel album et un autre hit R&B, The Man.

