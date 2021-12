Barry White devient blanc chaud

Il avait passé la majeure partie des années 1960 à payer des cotisations dans les coulisses, mais en 1974, Barry White récoltait les récompenses de tout son travail acharné. Après avoir marqué son premier succès dans le Top 10 britannique cet été avec « Je ne peux pas en avoir assez de ton amour bébé, » le graphique du 7 décembre avait le Texan natif grimpant au sommet avec « Vous êtes le premier, le dernier, mon tout. »

White travaillait à la fois comme productrice et manager pour le trio féminin Love Unlimited depuis la fin des années 1960. Il leur a décroché un contrat chez Uni Records et les a aidés à figurer dans les charts des deux côtés de l’Atlantique en 1972. avec le million de ventes « Marcher sous la pluie avec celui que j’aime. » Ce n’est que l’année suivante qu’il commence à s’enregistrer sous son propre nom.

Blanc chaud en tant qu’artiste et producteur

En signant lui-même, sa société de production et Love Unlimited à 20th Century Records, qui était en train de se relancer, Barry a découvert le son profondément romantique et chargé de cordes qui lui servira si bien pendant de nombreuses années. Ses deux premiers albums, J’ai tellement d’amour à donner et Stone Gon », est devenu disque d’or aux États-Unis et a produit des succès nationaux et internationaux, tandis que son succès en tant que producteur s’est poursuivi avec l’instrumental « Love’s Theme », crédité au Love Unlimited Orchestra et mettant en vedette White à la tête d’un orchestre de 40 musiciens.

Puis vint le nouvel album Can’t Get Enough, la chanson quasi-titre « Can’t Get Enough Of Your Love, Babe » et le phénomène « You’re The First, The Last, My Everything ». Remarquablement, il s’agissait d’une chanson dont les origines remontent à 1956, lorsque Peter Radcliffe l’a écrite sous la forme d’une pièce de style country et western intitulée « You’re The First, The Last, The In-Between ». Il a fait une démo de la chanson, mais n’a pas pu s’y intéresser pendant près de 20 ans, jusqu’à ce que White ait l’imagination de l’enregistrer en tant que pièce disco romantique précoce.

La piste a atteint le n ° 2 aux États-Unis, s’arrêtant derrière Elton Johncouverture de « Lucy In The Sky With Diamonds » et a dominé le sondage R&B. Les fans britanniques ont entonné la chanson, portant la piste au n ° 1 pour une course de deux semaines. Le rôle de Barry en tant que nouvel homme amoureux de la musique soul était bel et bien confirmé.

