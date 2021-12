Barry White retrouve l’âme de Billy Joel

Certains se sont peut-être interrogés Barry WhiteQuand, à l’automne 1978, il a repris une chanson de seulement 12 mois plus tôt qui était déjà en passe de devenir un classique facile à écouter et double lauréat d’un Grammy.

Mais les instincts de l’homme de l’âme étaient sur place. celui de Billy Joël « Juste comme vous êtes » était le genre de bijou qui s’adapterait parfaitement à une interprétation R&B. Le 16 décembre de la même année, la version de White, sortie en single britannique de son album The Man, est entrée dans les charts et est devenue le deuxième hit le plus long qu’il ait jamais eu là-bas.

La couverture s’est ouverte à un modeste n ° 61, mais est devenue le 13e Top 40 de Barry au Royaume-Uni en seulement cinq ans et demi, grimpant régulièrement au cours de la période des vacances et du nouvel an. Il a atterri au n ° 12 fin janvier, sa durée de vente de 12 semaines n’a été dépassée dans sa vie graphique que par les 14 semaines enregistrées par son 1974 n°1 « Vous êtes le premier, le dernier, mon tout. »

Exceptionnellement aussi, ce succès international a dépassé la performance nationale de « Just The Way You Are » de White. Le single américain a atteint le classement R&B en janvier 1979, mais n’a atteint que la 45e place et n’a pas réussi à atteindre le Hot 100.

La chanson de Joel a attiré au moins 15 autres reprises rien qu’en 1978, y compris des interprétations par tout le monde, de Johnny Mathis à Grover Washington Jr, d’Engelbert Humperdinck à Ray Conniff et de Dionne Warwick à Isaac Hayes. Des dizaines d’autres s’accumuleront au cours des années suivantes, pour un numéro qui a été nommé à la fois Disque de l’année et Chanson de l’année aux Grammy Awards de 1979. « Just The Way You Are » a même reçu l’honneur d’une interprétation par Frank Sinatra, sur son album Trilogy, sorti en 1980.

