Barsys Coaster : appareil intelligent compatible Bluetooth et contrôlé par application, qui permet de créer des cocktails magiques à la maison

Pour commencer, téléchargez l’application Barsys Coaster.

C’est une période de pandémie, la plupart d’entre nous sont confinés chez nous et bon nombre d’entre nous sont tentés de s’offrir un verre de vin, de vodka ou de whisky pour une soirée détendue. Les buveurs chevronnés ne conseilleraient normalement pas de mélanger vos boissons (nous savons tous à quel point cela peut mal finir, mais les cocktails sont une rare exception et savoir comment les préparer peut être un excellent moyen d’améliorer votre statut de barman as dans votre ami et votre famille cercles.

Vous pouvez faire des cocktails à la maison en mélangeant les boissons dans un verre ou un grand bol ; les plus expérimentés comptent sur un shaker approprié. Cependant, il est maintenant temps de laisser votre bar à la maison faire parler de lui avec un nouveau produit de technologie grand public. Barsys, basée à New York, a présenté Barsys Coaster, un appareil intelligent contrôlé par une application compatible Bluetooth qui guide l’utilisateur sur la façon de créer un cocktail particulier. En connectant le sous-verre à un téléphone mobile avec l’application Barsys téléchargée, les utilisateurs peuvent choisir la bibliothèque existante de cocktails de Barsys ou saisir leur propre recette. Une fois qu’un cocktail est sélectionné, l’utilisateur peut simplement commencer à verser les ingrédients un par un – le dessous de verre s’allumera lorsque la bonne quantité aura été ajoutée au verre. Ce critique a fait un usage judicieux de cette machine et franchement, elle offre une nouvelle façon de déguster des cocktails à la maison de manière simple, sans tracas ni déversements.

Au prix abordable de Rs 5 500 et disponible sur le site Web de Barsys India (www.Barsys.io), le Coaster est un appareil compact et portable qui mesure avec précision les ingrédients du cocktail au fur et à mesure qu’ils sont versés, permettant aux utilisateurs de préparer des boissons personnalisables dans le confort et la sécurité. de leurs maisons. L’appareil est pris en charge par l’application Barsys (disponible sur Google Play et App Store) qui vous permet d’explorer le monde de la mixologie avec diverses fonctionnalités intelligentes telles que des recommandations de cocktails intelligents à partir de sa bibliothèque de milliers de recettes de cocktails et de cocktails sans alcool de marques et de mixologues.

De plus, l’application conviviale découvre de nouveaux cocktails que vous pouvez préparer avec les ingrédients de votre maison et vous permet de créer et d’enregistrer vos propres cocktails et MixLists pour des événements virtuels et physiques. L’application vise à créer une communauté de cocktails et peut être utilisée avec ou même sans Coaster pour découvrir l’art de la fabrication de cocktails.

L’utilisation du Barsys Coaster est assez simple : les utilisateurs sélectionnent simplement le cocktail qu’ils souhaitent préparer sur l’application Barsys Coaster, placent n’importe quel verre sur la surface du Coaster et suivent les instructions de l’application Barsys Coaster. L’appareil s’illumine de manière vibrante pour indiquer quand commencer et arrêter de verser chaque ingrédient, créant des cocktails de qualité n’importe où, n’importe quand.

Pour commencer, téléchargez l’application Barsys Coaster. Comme mentionné précédemment, Barsys est entièrement contrôlé par l’application depuis votre appareil iOS ou Android. Il est préchargé avec des centaines de cocktails et la possibilité d’ajouter facilement vos propres boissons signature. La meilleure partie est que chaque boisson est parfaitement versée à chaque fois.

Laissez-moi vous expliquer ici sa méthodologie de travail. Barsys est livré avec une application mobile qui communique avec la machine, des récipients isothermes qui maintiennent la température pendant 15 à 18 heures ainsi qu’un système interactif qui informe l’utilisateur de la progression de sa boisson, le tout en moins de 30 secondes. Tout ce que vous avez à faire est de placer vos spiritueux de base sur le dessus de la machine et vos mélangeurs préférés dans les récipients mélangeurs fournis avec la machine. Vous pouvez choisir votre cocktail parmi les recettes originales de Barsys qui vous seront recommandées en fonction de la liqueur et des mélangeurs de la machine que vous pourrez personnaliser et fabriquer vous-même. Barsys vous livrera votre cocktail préféré en quelques secondes, en versant chaque liqueur indépendamment et avec précision.

Points clés à retenir : Barsys Coaster est une façon assez amusante de préparer un verre en soirée. J’ai adoré l’application pour ses nombreuses informations et la façon dont elle me dit de quels ingrédients j’ai besoin. Dans l’ensemble, une création super utile et pratique de Barsys et un excellent moyen d’essayer et de découvrir de nouveaux cocktails.

Prix ​​public estimé : Rs 5 500

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.