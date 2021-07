Barty démonte Pliskova et soulève son premier Wimbledon

in

La variété et la ruse des Ashleigh Barty, la numéro un mondiale, a battu une Karolina Pliskova irrégulière, branchée seulement parfois, pour remporter son premier Wimbledon et son deuxième Grand Chelem de sa carrière (6-3, 6-7 (4) et 6-3).

La joueuse de tennis australienne prend son premier gros depuis le début de la pandémie et après n’avoir pratiquement pas joué en 2020. Barty, vainqueur à Roland Garros 2019, a mis de côté les bulles et les tournois sans public pour respirer chez lui et c’est maintenant qu’il en récolte les fruits.

Au une performance splendide, il a démêlé une Pliskova surclassée, rigide et sans ses coups. Il l’a emporté en faisant souffrir Pliskova à chaque coup coupé, la forçant à porter plusieurs coups gagnants d’affilée pour le désarmer. La Tchèque était un mirage du niveau qu’elle avait donné dans les deuxième et troisième sets contre Aryna Sabalenka et elle désespérait même de Martina Navratilova et Billie Jean King, qui ont assisté au match dans la loge royale.

Il a perdu les quatorze premiers points du match, s’est incliné 4-0 et a menacé de subir un impressionnant revers en finale. D’un mauvais match de Barty, qui a porté le score à 4-1, Pliskova a commencé à se calmer. Il a regagné le score avec 6-3, mais ses sentiments étaient très mauvais. Alors que l’Australien avait douze vainqueurs dans ce set, Pliskova n’en a touché que deux. Sans puissance, le Tchèque était un bonbon.

Il avait un mur devant lui et il a commencé à savoir comment le combattre lorsqu’il s’est vu avec le trophée de finaliste dans les mains. Barty était 3-1 en faveur dans le deuxième set, mais a commencé à souffrir, plus de ses propres erreurs que de la délicatesse de Pliskova.

Son niveau lui a quand même permis de le prendre et a servi avec 6-5 pour sceller le match et le titre. Mais il avait tort. Il a donné deux balles de break à son rival, cela a profité du premier et il y a eu un bris d’égalité dans lequel Barty pensait encore à ce douzième match.

Pliskova, sorti de nulle part, venait d’égaler la finale. C’était la première finale féminine de Wimbledon à aller en trois sets depuis 2012, lorsque Serena Williams a battu la Polonaise Agnieszka Radwanska.

Mais le combat n’a pas tenu. L’écart mental de Barty a disparu et Pliskova, qui n’avait laissé que des détails dans le « tie-break », a commencé à se dissoudre. Il a permis à Barty de commencer un autre set avec un avantage. Encore une dalle à sauver, encore un mauvais présage. Il avait été épargné une fois auparavant, mais cette fois c’était impossible, Barty n’a plus tendu la main et le plat de Vénus de Wimbledon est allé à l’Australien.

La gloire a ainsi été refusée à une Pliskova qui continuera à porter la malédiction d’avoir été numéro un sans remporter un seul Grand Chelem, comme Dinara Safina ou Marcelo Ríos, alors qu’il était tendu à un Barty qui a déjà montré qu’il savait gagner en terre parisienne et dans l’herbe de Londres. Elle se souvient des succès d’Evonne Goolagong et devient la première Australienne à remporter Wimbledon en 50 ans.