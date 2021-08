Barty et Tiechmann se rencontreront dans une finale féminine sans précédent à Cincinnati

22/08/2021 à 6h12 CEST

Jamais auparavant une joueuse de tennis australienne n’avait disputé la finale WTA 1000 à Cincinnati avec sa rivale un joueur classé numéro 76 sur la liste mondiale.

Mais demain dimanche Ashleigh Barty, le numéro un mondial, et le Suisse Jil Teichmann entreront dans l’histoire lorsqu’ils s’affronteront dans une finale inédite dans la lutte pour le titre.

Barty fera sa première apparition en finale au tournoi de Cincinnati et fera de même. Teichmann, qui est devenu la grande révélation et le bourreau des grands favoris pour se retrouver en grande finale.

Teichmann, qui est venu en tant qu’invité au tournoi et avait déjà battu le n°2, le Japonais Naomi Osaka et au n°12, sa compatriote et championne olympique à Tokyo 2020 Belinda Bencic, a également battu la Tchèque Karolina Pliskova, cinquième tête de série, qu’elle a écrasée en deux sets consécutifs de 6-2, 6-4, pour préparer un match contre la championne en titre de Wimbledon.

Barty, 25 ans, a utilisé un solide jeu de service pour survivre au défi du vingt-deuxième, le vétéran allemand Angélique Kerber, et atteint la finale avec une victoire par 6-2 et 7-5, dans le duel des champions du Grand Chelem.

“Je l’aime beaucoup”, a déclaré le gaucher Teichmann. “C’est un bon défi : le court central, jouer contre le numéro un mondial en finale. Je vais juste essayer.”

Barty a arraché 12 as à un de Kerber, 33 anstandis que Kerber a commis une double faute en un contre trois lors d’un match revanche en demi-finale de Wimbledon.

“Je pense que j’ai fait du bon travail avec mes jeux de service”, a déclaré Barty. “J’ai bien servi et j’ai obtenu des points faciles. Angie est une grande spécialiste pour faire le reste, l’une des meilleures du jeu, et elle voulait éviter que cette arme ne soit un facteur dans le jeu. »

Kerber a reconnu que son rival avait une grande confiance dans tout ce qu’il faisait sur la piste et cela ne lui a donné aucune option pour entrer dans le jeu avec des options pour le gagner.

“Elle est très confiante en ce moment”, a commenté Kerber à propos de Barty. “Elle joue très bien. Son service est bon. C’est une excellente arme pour elle., et il triche aussi. Il sait où mettre le ballon et comment agir à tout moment. C’est pourquoi il est là où il est.”

Pliskova a perdu l’occasion de disputer le match revanche de la finale de Wimbledon de cette année.

“J’avais l’impression de ne pas avoir joué mon meilleur tennis aujourd’hui, mais le sien n’est pas confortable à affronter”, a déclaré Pliskova à propos de Teichmann. “Elle est gauchère, elle servait très bien. Elle a joué prudemment et vite.”

Maintenant, pour Tiechmann, 24 ans, son dernier obstacle majeur pour terminer une semaine de rêve sera de dépasser Barty., qui atteint la finale sans avoir renoncé à un seul set et aussi avec des ajustements permanents de son jeu tout au long du tournoi.

“Je suis exactement là où je suis en ce moment”, a déclaré Barty.. “Cela n’a aucun sens d’évaluer ma performance aujourd’hui par rapport aux matches précédents. Ils sont tous uniques, ils sont tous différents et je pense que chaque match a des circonstances différentes.”

Barty disputera sa 19e finale professionnelle et sa 9e dans les tournois WTA 1000 ou un niveau supérieur et a disputé six finales en 2021.

Mais Barty, 82 semaines consécutives avec le numéro 1 mondial, aura son premier duel professionnel contre Teichmann.

“Je ne connais pas beaucoup Jil”, a admis Barty. “J’ai vu des morceaux et des morceaux. Je sais qu’il a la capacité de se déplacer, de courir et de se défendre. Il a une grande coupe et de la variété sur son coup droit. Vous pouvez l’aplatir si vous le souhaitez ou vous pouvez l’augmenter et changer le tempo du jeu. »

Barty a admis qu’il n’y avait aucun avantage pour l’un ou l’autre. et que c’était un grand défi professionnel de pouvoir vaincre un rival qui avait battu les grands favoris.

“Je n’ai aucun doute que ce sera une grande finale et un défi que nous attendons tous les deux avec impatience”, a souligné Barty.

Tandis que Teichmann, qui a deux titres, tous deux gagnés sur terre battue, l’a amenée à présumer que son coup droit puissant et son athlétisme étaient en harmonie avec le type de piste.

Mais depuis que la tournée a repris il y a 12 mois, le gaucher sur tous les terrains a fait ses dégâts les plus importants sur les terrains durs.

Il a atteint la finale à Lexington en août dernier, les quarts de finale du Phillip Island Trophy à Melbourne, les demi-finales d’Adélaïde, puis sa plus longue séquence avant cette semaine, une demi-finale à Dubaï au début du printemps.

En route pour sa première demi-finale WTA 1000, Teichmann a battu Petra Kvitova, Ons Jabeur et Coco Gauff avant de s’incliner face à Barbora Krejcikova à Dubaï.

“Maintenant, je suis prêt à continuer les progrès que j’ai accomplis dans ce tournoi. et voyez jusqu’où il est allé dans le plus gros match du tournoi », a ajouté Tiechmann.