Barty termine la procédure, Badosa se surpasse

29/04/2021 à 20:34 CEST

Le lancement du Mutua Madrid Open avec le départ de l’équipe féminine a été témoin d’un départ écrasant, sans discussion, du numéro un mondial, l’Australien Ashleigh Barty, et la progression de l’espagnol Paula Badosa, Dans un tournoi qui a été laissé sans Garbiñe Muguruza, abandonné en raison d’une blessure.

Garbiñe, qui est déjà tombé du tournoi de Charleston en raison de la maladie musculaire de sa jambe gauche qui l’a séparé de Madrid, il a abandonné quelques heures avant sa première prévue contre l’Américain Sloane Stephens. “L’inconfort est revenu et dans la dernière résonance, il a été confirmé que je n’ai pas récupéré à cent pour cent pour concourir et la recommandation médicale est d’arrêter”, a déclaré le joueur qui n’a jamais passé les huitièmes de finale à la Caja Mágica dans un déclaration.

La détermination du numéro un mondial n’a pas déçu. L’Australien Barty Elle a profité d’un début placide de 61 minutes, le temps dont elle avait besoin pour dépasser l’Américaine Shelby Rogers (6-2 et 6-1) et atteignez le deuxième tour.

Le vainqueur de Roland Garros et champion de la finale WTA en 2019 et qui cette année a déjà remporté les titres de Melbourne, Miami et Stuttgart, jouera au deuxième tour contre le Slovène Tamara Zidansek, qui en vingt-quatre heures a battu pour la deuxième fois la Taïwanaise Su-Wei Hsie (6-2 et 6-4), qu’elle avait déjà battue lors de la phase précédente.

L’Espagnol Paula Badosa a célébré son invitation au Mutua Madrid Open avec une victoire convaincante au premier tour contre le Tchèque Barbora Krejcikova, par 6-1 et 7-5. Son prochain rival sera le Suisse Jil Teichmann, qui a laissé l’Ukrainienne Elina Svitolina, quatrième tête de série, hors du tournoi.

Après avoir fait les demi-finales cette saison à Lyon et à Charleston, Badosa Elle est arrivée à Madrid en 62e position du classement et prête à confirmer son bon moment à la Caja Mágica.

Les Espagnols joueront contre les Suisses Jil Teichmann qui a donné la surprise de la séance en battant l’Ukrainienne Elina Svitolina, cinquième au monde et quatrième tête de série du tournoi. Il a été Svitolina le premier favori à être éliminé du tournoi après avoir perdu six balles de match.

No dio pie a la sorpresa la polaca Iga Swiatek, decimocuarta favorita, vigente campeona de Roland Garros, que accedió por la vía rápida a la segunda ronda al vencer, por un doble 6-1, a la estadounidense Alison Riske, en sesenta y ocho minutes.

“L’argile me manque toujours. C’est dommage que ce ne soit pas seulement deux mois de la saison entière lorsque je joue sur terre battue. Donc j’aime apprécier chaque moment sur cette surface”, a-t-il déclaré. Swiatek, 19 ans, qui jusqu’à présent n’avait jamais joué à Madrid. “C’est ma première fois ici. Les balles vont plus haut dans les airs qu’elle ne le fait. Madrid a de la hauteur. C’est différent.”

De plus, une blessure à la main droite a forcé le Tchèque Marie Bouzkova se retirer avant de conclure son match de premier tour à Madrid contre son compatriote Petra Kvitova, lorsque le tableau de bord indiquait un 6-2 et 2-3 pour le neuvième favori.

Kvitova Elle est la seule joueuse à avoir remporté trois victoires à Madrid, en 2011, 2015 et 2018. Sa rivale au deuxième tour sera l’Allemande Angelique Kerber, qui a battu la Tchèque. Marketa Vondrousova par 7-6 (5) et 6-1.

Victoria Jimenez, la première Andorrane présente au tableau principal d’un tournoi WTA grâce à l’invitation que lui a adressée le Mutua Madrid Open, a débuté par une défaite 6-4 et 6-0 contre les Néerlandaises. Kiki bertensMais dans les 62 minutes qu’elle a passées sur le terrain, elle a fait bonne impression et a eu le plaisir de casser le service de la dixième joueuse du monde à deux reprises.

Bertens, défenseur du titre et qui estime qu’à Madrid “il y a des circonstances parfaites” pour son jeu, elle a été surprise au début de l’audace d’une joueuse de tennis de seulement 15 ans, numéro 901 au classement, qui a sorti son bras sans complexes depuis que Manolo Santana est entré sur le court central, avec les tribunes pratiquement vides.

Le champion actuel à Madrid affrontera le Russe au deuxième tour Veronika Kudermetova, qui a battu son compatriote Elena Vesnina par 6-1 et 6-4.

L’Américain Sloane Stephens, vainqueur de l’Open des États-Unis en 2017 et finaliste à Roland Garros un an plus tard, a atteint le deuxième tour après avoir battu le Monténégrin en deux sets (6-4 et 6-1) Danka Kovinic, répété à partir de la phase précédente pour remplacer Garbiñe Muguruza.

La suisse Belinda Bencic, demi-finaliste à Madrid lors de la dernière édition, battu par Halep, a rempli sa condition de huitième favori et a remporté les Français Kristina Mladenovic, de la phase précédente, par 6-4 et 6-2.

Bencic, qui fait sa cinquième apparition à la WTA 1000 de Madrid où elle compte sortir des discrets résultats qu’elle traîne jusqu’à présent cette année, affrontera l’Américaine Bernarda Pera dans la deuxième étape, qui a rencontré moins de résistance que prévu du croate Petra Martic, qu’il a remporté par 6-3 et 6-2.