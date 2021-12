bas et éliminé de la Coupe

15/12/2021 à 11:52 CET

Marc Escola

Dans la zone la plus azulgrana de Valence tout est aussi fantômes. La suppression du Copa del Rey subi des peines contre CD Alcoyano, une équipe qui joue dans le Première RFEF, est un autre revers pour lui j’ai soulevé, qui connaît la pire crise sportive de son histoire la plus récente et qui semble ne pas avoir de fin avec l’équipe du bas de Première division et sans but.

Avec Roger, Moral, Bardhi ou Aitor sur le terrain et lors des tirs au but décisifs, le j’ai soulevé a été laissé dans Le Collao quelque chose de plus que le passage au troisième tour de la Copa del Rey, comme l’a reflété son propre entraîneur dès la fin du match en Alcoi. « Nous avons touché le fond. Nous avons échoué. Le bâton nous va très bien & rdquor;, a-t-il commenté Alessio Lisci, l’Italien qui a pris l’équipe il y a tout juste deux semaines après le limogeage de Javier Pereira, qui en octobre avait remplacé Paco López devant le Levante.

À Alessio et les joueurs n’avaient d’autre choix que de s’excuser publiquement auprès des trente adeptes du j’ai soulevé qui était venu à Le Collao accompagner une équipe qui n’a plus gagné en championnat depuis le 10 avril dernier (0-1 à Ipurua) et que a battu le record de compétition de tous les temps après vingt-cinq jours sans connaître la victoire.

La puissante conférence de presse de Alessio, à peine 36 ans et n’ayant plus qu’un an d’expérience à la tête de la filiale, est la énième tentative en quête d’une réaction qui n’arrive pas. Pour le vestiaire de la cité sportive de Bunol Ces derniers mois, le président de la j’ai soulevé lire l’introduction à un personnel sous-performant.

💙 ♥ ️ Toujours présent. En bien et en mal. Vous êtes #OrgullGranota pic.twitter.com/vY0Rsgod5a – Levante UD 🐸 (@LevanteUD) 14 décembre 2021

Mais ni Quico Catalan pas même les trois entraîneurs qu’ils ont eus jusqu’à présent n’ont pu changer la puce de certains footballeurs qui sont mentalement enfoncés et sans l’attitude nécessaire pour concourir Première division et de penser que se sauver de la descente est encore possible.

Sans terrain de sport

Il n’y a pas non plus d’autre que le président pour pouvoir prendre des décisions, puisque le conseil d’administration de la j’ai soulevé a décidé de se passer également de tout l’espace sportif du club le soir même qui a confirmé le limogeage de Pereira, qui avait disputé sept matchs dans le Ligue sans remporter la victoire.

Le panorama au niveau sportif est sombre. Colista et à sept points de la zone de permanence, la j’ai soulevé Il lui faudrait gagner dix des vingt et un matchs qui lui restent pour avoir des chiffres qui le rapprochent de la poursuite d’une année de plus dans la plus haute catégorie du football espagnol. Et que compte tenu du fait que, dans ce parcours, ils n’ont remporté qu’une seule victoire au premier tour de la Copa del Rey contre L’ouragan Melilla (0-8), une équipe de catégorie régionale.

Du « derby au » derby »

Le plus immédiat pour lui j’ai soulevé C’est le derby de lundi prochain dans le Ville de Valence, dans un match marqué en rouge pour les supporters levantins et qu’en cas de défaite, il exacerberait encore la crise sportive d’une équipe qui clôturera le premier tour le 3 janvier 2022 contre Villarreal à La Cerámica.