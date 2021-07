Bas recrute J. Cole et Lil Tjay pour la nouvelle chanson “The Jackie”

Bas de Dreamville a livré un hymne d’été pas comme les autres avec “The Jackie” feat. J. Cole et Lil Tjay. Le titre est inspiré de la célèbre Jackie Robinson Highway à New York, une charmante ode à la ville natale de Bas et Lil Tjay ainsi qu’à une résidence secondaire pour J.Cole.

Le crochet accrocheur et la vidéo pleine d’aventures permettront aux fans de reconnaître des camées notables des comédiens Mark Phillips et Leland. Phillips est connu pour ses sketchs infâmes sur YouTube où il parodie les fans dévoués de J. Cole. Choqué par le fait de “repérer” Bas et Cole, Phillips fait irruption dans son personnage emblématique.

Un Bas mélodique glisse sur le single produit par T-Minus alors qu’il montre de l’amour à une femme spéciale. L’artiste nominé aux GRAMMY est un délice aux côtés de J. Cole et Lil Tjay, qui ont taquiné la chanson en juin. La vidéo représente l’énergie estivale séduisante qui ne peut être trouvée qu’à New York avec des fêtes d’un bloc à l’autre.

Le nouveau single de Bas arrive juste après sa récente collaboration avec le duo d’auteurs-compositeurs britannique Jungle, qui a fait appel au rappeur pour “Romeo”, Bas étant leur tout premier artiste en vedette sur un morceau. Il a également figuré sur trois titres de l’album acclamé par la critique de J.Cole L’intersaison. Bas a également été sélectionné pour plusieurs festivals à venir, notamment Jour N Vegas, Rouler fort et le très attendu Dreamville Festival.

Le patron du label de Bas, J. Cole, a également été occupé ces derniers temps à promouvoir The Off-Season. Cole a récemment annoncé une tournée aux États-Unis à l’appui du nouvel album. Le trek de 17 dates débutera le 24 septembre à la FTX Arena de Miami et se terminera le 21 octobre au Forum de Los Angeles. 21 Savage apportera son soutien tout au long de la tournée, tout comme Morray. Les billets pour tous les spectacles seront mis en vente le 25 juin à 10 h, heure locale. Cole frappera également des villes comme Atlanta, Brooklyn, Chicago, Houston et plus encore.

