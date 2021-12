Báscula inteligente Cecotec rebajada a 31€ y llega para Nochebuena

Si te estás volviendo loco buscando regalos de última hora para esta Nochebuena, queremos hacerte la vida un poco más fácil comentar que aproveches una promoción qu’existe ahora mismo en Amazon y que te permite comprar una báscula inteligente de Cecotec. Con ella, quedarás estupendamente y no tienes que salir de casa para conseguirla.

Aparte de cumplir con el propósito de tener en las manos el producto avant le 24 décembre, algo que se cumplirás si no dejas pasar el día de hoy, existen buenas noticias adicionales respecto a la compra. Pour plus d’informations, vous n’avez qu’à 32% de respect pour la valeur habituelle de la Cecotec Surface Precision 10400 Smart. Esto significa que sólo pagas 31,99 euros… por lo que seguro que no se sale de tu presupuesto. Te dejamos el enlace de compra donde, además, no tendrás que pagar nada por el envío.

Qué puedes hacer con esta bascula

Además de poder conocer el peso que tienes como es habitual en las tradicionales, este accesorio es capaz de medir 14 paramètres plus para que puedas conocer de forma bastante precisa el estado físico en el que te encuentras. Así, por poner un ejemplo, conocerás desde el índice de masa caporal que tienes; pasando por el porcentaje que tienes en el cuerpo; y hasta la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, es una accessorio muy útil que convertirá tu cuarto de baño en mucho más inteligente.

Otra de las cosas que resulta positiva en la Cecotec Surface Precision 10400 Smart tiene que ver con su autonomía. Esta supera los tres meses sin dificultad, pero realmente interesante es que incluye une batterie rechargeable de 600 mAh que evitará gastos adicionales a la hora de comprar pilas. Este componente no se degrada en absoluto por la humedad, en la báscula de la que estamos hablando se incluyen funciones tan positivas como por ejemplo el disponer de una función de protección frente a sobrecargas o un útil apagado automático quer te permitirá.

Gracias a que incluye conectividad inalámbrica Bluetooth, puedes sincronizar el producto del que estamos hablando con cualquier teléfono qu’existe en la actualidad (ya sea iOS o Android), lo que permite utilizar una aplicación de descarga gratuita y acceder a los datos que se adquieren con el producto de Cecotec. De esta forma, se puede establecer el estado físico en el que te encuentres con facilidad y generar objetivos para mejorar tu salud. Y, todo esto, con un diseño acabado en templado de cristal de color azul que es muy llamativo y que, a la vez, es muy resistente.

Gran precisión de esta Cecotec

Esto lo decimos debido a que es capaz de trabajar con pesos que van desde los 5 hasta los 180 kilos, más que suficiente para lo que se suelen necesitar en los hogares. Además, es capaz de detectar cambios hasta 100 grammes, con lo que hablamos de un accessorio realmente preciso y que te será de gran ayuda. Si a esto le sumas que la Cecotec Surface Precision 10400 Smart permite crear perfiles para diferentes usuarios, sin duda alguna este es un regalo perfecto que todavía puedes conseguir antes de Navidad.