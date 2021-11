Basculez l’interrupteur sur vos avoirs spéculatifs SPAC avec GWH Stock

Préparez-vous pour une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) qui vient de terminer son introduction en bourse (IPO). Avec les débuts encore frais de ESS Tech (NYSE :GWH), vous pouvez prendre position dans une entreprise de technologie d’énergie propre intrigante – et le meilleur de tous, l’action GWH est toujours bon marché.

Pensez à quel point les batteries traditionnelles sont « sales » et inefficaces. Ils ont tendance à polluer la Terre. En plus de cela, ils ne stockent généralement pas d’énergie très longtemps, vous devez donc les remplacer fréquemment.

ESS Tech est une entreprise innovante qui essaie presque à elle seule de résoudre ce problème. Je dis « presque » parce qu’il y a d’autres entreprises qui aident ESS Tech à entrer en bourse, et ainsi à lever des capitaux auprès des actionnaires.

Vous pourriez être l’un de ces actionnaires et ainsi soutenir l’avenir de la technologie des batteries durables. Pour autant que nous sachions, GWH pourrait un jour être un stock de 50 $ ou même de 100 $ – mais pour le moment, couvrons simplement les bases.

Un regard plus attentif sur le stock de GWH

Ça va se compliquer un instant, alors préparez-vous.

ESS Tech est une société de portefeuille de Pangaea Ventures. Il est devenu public par le biais d’un regroupement d’entreprises avec une SPAC connue sous le nom d’acquisition Acon S2, qui se négociait auparavant sur le Bourse du Nasdaq comme stock STWO.

As-tu suivi tout ça ? Si non, ne vous inquiétez pas. C’est plus facile à partir d’ici.

Comme l’a rapporté Chris MacDonald, contributeur d’InvestorPlace, l’action GWH a fait ses débuts en bourse sur le New York Stock Exchange le 12 octobre. Le cours de l’action a grimpé brièvement à 28,92 $ ce jour-là. Cependant, en quelques jours, il est revenu à 16 $ et a changé.

Fin octobre, l’action GWH était encore légèrement au-dessus de 16 $. Donc, vous n’avez pas encore raté la fenêtre d’opportunité avec ESS Tech, car les actions sont encore assez abordables.

ESS Tech veut transformer le réseau

Fondée en 2011, ESS Tech, basée en Oregon, est spécialisée dans le stockage d’énergie. Pour être plus précis, la société commercialise des batteries composées principalement de fer, de sel et d’eau. C’est important, car ces ressources sont connues pour être facilement disponibles et sûres.

La batterie d’ESS Tech stocke l’énergie pendant quatre à 12 heures. Cela le rend idéal pour alimenter des sources d’énergie renouvelables, comme l’énergie solaire et éolienne.

De toute évidence, ESS Tech est une entreprise ambitieuse, car sa technologie de batterie a apparemment le potentiel de transformer le réseau électrique – du moins, selon la présentation des investisseurs.

Dans la poursuite de cet objectif, ESS Tech devrait prendre un bon départ (d’un point de vue fiscal). La société a levé environ 308 millions de dollars grâce à l’accord de fusion SPAC.

En plus de cela, voici quelques anecdotes pour piquer votre intérêt : ESS Tech a même le soutien financier du titan de la technologie Bill Gates.

Les avantages de la technologie de batterie innovante

ESS Tech n’est pas la seule entreprise qui prétend offrir un stockage d’énergie plus propre et plus efficace. Alors, en quoi sa batterie est-elle différente de ce que les concurrents ont à offrir ?

Pour résumer, la technologie de batterie de l’entreprise offre un certain nombre d’avantages et d’avantages, comme l’a vanté ESS Tech.

Tout d’abord, la batterie peut remplacer le charbon et le gaz naturel par l’énergie solaire et éolienne. Il offre une plus grande résilience aux événements inattendus, ainsi qu’une meilleure flexibilité du réseau.

La batterie d’ESS Tech est respectueuse de l’environnement et peut accélérer la transition vers les énergies propres. De plus, d’un point de vue technique, il fournit de la puissance à la demande avec un temps de réponse inférieur à une seconde.

Les matériaux de la batterie sont ininflammables, non toxiques et ne présentent aucun risque d’explosion. Il est composé de matériaux faciles à trouver et de composants recyclables. Enfin, il est « plug-and-play », avec une durée de vie de 25 ans.

De plus, dans un tweet affichant une image de ce qui semble être un système de stockage d’énergie ESS Tech et une jauge de température, la société a signalé un autre avantage :

«Nos batteries à flux de fer longue durée fonctionnent très bien dans des conditions météorologiques extrêmes, comme le prouve ce système fonctionnant dans la chaleur de 115 degrés du Nevada. Pas besoin de refroidissement HVAC et pas de risque d’incendie.

Le résultat sur les actions GWH

La batterie d’ESS Tech est certes différente, mais est-elle supérieure aux autres batteries à énergie propre disponibles aujourd’hui ? Cela reste à voir. Il y a un certain nombre d’avantages distincts, bien sûr.

Compte tenu de ses caractéristiques exceptionnelles, n’hésitez pas à envisager une position dans l’action GWH tant qu’elle est encore abordable. Soi-disant, la batterie d’ESS Tech n’explose pas, mais les actions de la société pourraient offrir un jour une action explosive sur les prix.

