Base-ball | Jeux Olympiques : Eddy lvarez, sixième médaillé olympique été comme hiver

Mis à jour 08/08/2021 – 09:58

Les États-Unis sont tombés en finale olympique contre le Japon. L’équipe nord-américaine n’a pas pu répéter l’or de Sydney, mais mieux les bronzes d’Atlanta et de Pékin. L’argent était spécial pour Eddy lvarez. Il est devenu le sixième athlète à monter sur le podium aux Jeux d’été et d’hiver.

Lvarz, porte-drapeau des États-Unis à Tokyo aux côtés de la basketteuse Sue Bird, a également remporté la médaille d’argent à Sotchi 2014 en patinage de vitesse sur courte piste (relais de 5 000 mètres). À présent a rejoint le groupe sélect formé par l’américain Eddie Egan (boxe en 1920 et bobsleigh en 1932), le Norvégien Jacob Tullin Thams (saut à ski en 1924 et voile en 1936), l’Allemand Christa Luding-Rotherburger (patinage de vitesse en 1984, 1988 et 1992 et cyclisme en 1988), le Canadien Clara Hugues (cyclisme en 1996 et patinage de vitesse en 2002, 2006 et 2010) et l’américain Lauryn William (athlétisme en 2004 et bobsleigh 2014).

C’était comme un déjà vu : une médaille de la même couleur, tout aussi lourde et avec un design différent Eddy lvarez

“Faire partie de ce groupe d’élite est quelque chose de spécial. Faire partie de ce petit pourcentage d’athlètes est fou”, a noté Alvarez dans le New York Times. Né à Miami, Álvarez a commencé à patiner tôt. À l’âge de 4 ans, ils lui offrent ses premiers patins pour Noël. Deux plus tard, il émergeait déjà. Un magasin de patinage est devenu son premier sponsor. À l’âge de 11 ans, il avait déjà remporté des titres nationaux juniors en patinage de vitesse en ligne, longue et courte piste. Il a gagné le surnom d’Eddy “The Jet”.

Eddy lvarez, aux Jeux de Sotchi.

Né de parents cubains, il semblait prédestiné à finir dans le baseball. Son frère aîné a joué dans les ligues mineures avec les Dodgers de Los Angeles. Il a combiné les deux sports, d’autant plus après avoir rencontré Jennifer Rodriguez, la première cubano-américaine à participer aux Jeux d’hiver (Nagano 98) et la première à remporter une médaille (deux bronzes en patinage de vitesse longue piste à Salt Lake City 02).

Aux Jeux d’hiver de Vancouver en 2010, il a été laissé de côté avec un problème d’estomac. Plus tard, il a dû faire face à plusieurs blessures au genou. Il a été opéré en 2012. L’année suivante, après une dure rééducation, il a remporté deux médailles à la Coupe du monde. En 2014, débuts aux Jeux. L’argent a été accroché, mais il a laissé un goût aigre-doux. L’or est allé en Russie, et trois patineurs ont ensuite été bannis des Jeux de 2018 pour dopage d’État. “Nous nous sentons floués, Tokyo a été une vraie seconde chance”, a déclaré lvarez.

Après Sotchi, Eddy s’est tourné vers le baseball. Il s’est bien préparé. Sa forme physique a changé. Je suis passé de jambes fortes et de bras minces à une prise de masse musculaire du haut du corps. Il a signé pour les White Sox de Chicago et en 2019, il a rejoint les Marlins de Miami. En août 2020, après une épidémie de coronavirus épuise la liste des Marlins, débuts dans les ligues majeures. Il l’a fait contre les Orioles de Baltimore. Il a joué 12 matchs qui lui ont valu d’entrer dans l’équipe nationale des États-Unis Et maintenant accrocher une autre médaille d’argent olympique

C’est une médaille aussi lourde l’une que l’autre. Même couleur, design différent. Cela a été une expérience incroyable avec un groupe de gars formidable avec qui j’ai noué des liens pour le reste de ma vie.J’ai donc hâte de profiter de ce moment à la maison », a déclaré Eddy Álvarez après être descendu du podium.