Base-ball | Jeux Olympiques : Ils remplaceront l’or à la Japonaise Miu Goto après que le maire de sa ville l’ait mordue

Le footballeur japonais Miu Goto décroche une nouvelle médaille d’or après que le sien a été « mordu » par le maire de Nagoya, Takashi Kawamura, lors de l’hommage que l’athlète a reçu dans sa ville natale.

Pendant un moment de cet acte, Kawamura, 72 ans, a enlevé son masque et mâché la médaille de Goto, un geste qui a généré de nombreuses plaintes, plus de 7.000 sur les réseaux sociaux, en raison du contexte de pandémie mondiale dans lequel il s’est produit.

D’autres médaillés japonais, comme le tireur d’escrime Yuki Ota, ont critiqué l’action du maire. “En plus de montrer un manque de respect pour les athlètes, il a mordu la médaille malgré le fait que les athlètes eux-mêmes les portent lors des cérémonies de podium dans le cadre des mesures de prévention des infections. Désolé, je ne peux pas le comprendre”, a-t-il déclaré. .

Kawamura a également fait des commentaires ou des blagues supposées à Goto à caractère sexuel. “Est-ce qu’il vous est interdit d’avoir des relations amoureuses ?”, a-t-il entendu dire à l’athlète. Après avoir nié que ses commentaires constituaient du harcèlement sexuel, Kawamura a admis qu’ils avaient été inappropriés. “Je suis profondément désolée si vous étiez mal à l’aise avec des commentaires qui allaient trop loin”, a-t-elle déclaré. “Quand je demande à un jeune homme s’il a un petit ami ou une petite amie, cela lui permet de se détendre et de parler davantage. En tant que maire, il est important que les personnes avec qui vous parlez se sentent à l’aise.”

De plus, Kawamura a promis de payer les frais de cette nouvelle médaille. “Le Comité international olympique, le Comité olympique japonais et Tkio 2020 se sont coordonnés pour permettre l’échange, et Miu Goto était d’accord avec cela”, a déclaré une source olympique à l’agence de presse Kyodo.