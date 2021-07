Base-ball | Jeux Olympiques : la batte et les bases prennent le contrôle des Jeux : le baseball commence

Au petit matin de ce mercredi, à 05h00, le tournoi olympique de baseball débute à Fukushima avec un Japon contre la République dominicaine. C’est l’une des compétitions les plus symboliques pour le pays hôte de tout le programme des Jeux de Tokyo.

Bonjour et au revoir à Tokyo

Et c’est qu’en réalité, le baseball est de retour aux Jeux après les parenthèses de Londres 2012 et Ro 2016, mais aussi en passant. Juste le fait que cette édition se déroule à Tokyo Le sport de la chauve-souris ressuscite pour l’Olympisme grâce au privilège du pays hôte de postuler pour certaines spécialités non inscrites au programme olympique. Le baseball, pprésent aux Jeux depuis 1992, a été exclu avec le softball après l’édition de Pékin 2008. Et il faudra sûrement attendre 2028 pour que l’épreuve olympique revienne à Los Angeles.

Roi du sport au Japon

Bien qu’aux États-Unis le baseball soit considéré comme un passe-temps presque national – la première chose que les bébés trouvent dans leur berceau est un gant ou qu’un père ne se sent pas comblé tant qu’il n’a pas lancé les premières balles avec son fils – au Japon, ils se vantent de être plus passionné par ce sport que là où je suis né, du moins dans sa version moderne. C’est pourquoi Tokyo accueille à nouveau le sport du bâton dans lequel, soit dit en passant, le Japon est le favori pour remporter l’or.

La médaille la plus attendue

Et est-ce que l’équipe de baseball japonaise jamais monté sur la plus haute marche du podium. La table des médailles est couverte par Cuba (trois médailles d’or), États-Unis et Corée du Sud, actuel champion grâce à son triomphe sur Cuba en finale à Pékin. Japn sum en cinq éditions une d’argent, deux de bronze et deux quatrièmes places, la dernière en Chine hostile. C’est pourquoi les fans japonais attendent avec impatience que ce soit enfin l’édition dans laquelle ils accrochent l’or, dans laquelle ils sont les principaux favoris pour cela.

La surprise de Cuba…

Cuba, d’ailleurs, n’étant pas à Tokyo, l’équipe qui n’a jamais perdu l’argent en cinq éditions olympiques (3 médailles d’or et 2 d’argent), a déraillé lors des pré-olympiques après avoir perdu contre le Canada, 6-5, au premier tour. . Le Canada perdrait alors dans la phase suivante. Cette défaite est considérée comme l’une des plus grandes catastrophes sportives à Cuba, qui ces dernières années a remporté une médaille, et l’une des plus grasses, aux Jeux grâce à ses bâtons.

… et celui d’Israël

A la grande surprise de l’élimination de Cuba, le classement d’Israël, vingt-quatrième au classement mondial mais qui est allé contre toute attente. Israël, la Cendrillon du tournoi, est composé de joueurs juifs américains qui ont décidé de revêtir l’uniforme de l’équipe nationale hébraïque. Pour se faire une idée, le Japon est numéro 1 au classement mondial, la Corée est 3, les États-Unis sont 4, le Mexique est 5 et la République Dominicaine est 7. Les paris concèdent très peu, voire aucun à Israël. un jeu.

Ligues arrêtées moins MLB

Il n’y aura pas de joueurs de la MLB à Tokyo. La ligue professionnelle américaine est en pleine fête et ne s’arrête pas pendant les Jeux. Autrement dit, les États-Unis devront jouer avec des participants de leurs ligues mineures ou d’autres ligues internationales. Mais les autres stars de la MLB comme le Japonais Shohei Otani, un joueur des Los Angeles Angels, ne le feront pas non plus. Cependant, les ligues japonaise et coréenne interrompent leurs compétitions afin que leurs joueurs puissent assister à l’événement olympique.

Système de compétition

Le système de compétition du tournoi de baseball est quelque peu compliqué. Les six équipes participantes sont réparties en deux groupes de trois dans lesquels elles disputent deux matchs. Les vainqueurs de chaque groupe avancent et évitent le premier tour à élimination directe, auquel accèdent les deux deuxièmes et les troisièmes du groupe. Ensuite, selon la façon dont ils gagnent ou perdent, chacun ira d’un côté de la table jusqu’à ce que les vainqueurs des demi-finales soient mesurés par l’or et les perdants, par le bronze.

Programme complet de la phase de groupes

Mercredi 28 juillet-Groupe A : République Dominicaine vs Japon (05.00 h)

Jeudi 29 juillet-Groupe B : Israël vs Corée (12h)

Vendredi 30 juillet-Groupe A : Mexique vs République Dominicaine (05.00 h)

Vendredi 30 juillet-Groupe B : USA vs Israël (12h)

Samedi 31 juillet-Groupe A : Japon vs Mexique (05.00 h)

Samedi 31 juillet-Groupe B : Corée vs USA (12h00)