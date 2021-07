Base-ball | Jeux Olympiques : Le multi-champion olympique des USA : il était déjà médaillé aux Jeux d’hiver

Mis à jour le 23/07/2021 – 19:03

Eddy Álvarez était le porte-drapeau de la délégation des États-Unis lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux. J’ai partagé un honneur avec Sue Bird, une joueuse de basket-ball avec quatre médailles d’or dans sa paume. Le joueur de baseball sait aussi ce que c’est que de remporter une médaille olympique… mais aux Jeux d’hiver. Il l’a fait en patinage de vitesse en 2014. Un détail curieux et plus encore, prouvant ses origines cubaines.

Eduardo Corts Álvarez, le premier joueur de baseball à porter le drapeau des États-Unis aux Jeux, est né à Miami. Les battes et les balles sont entrées très tôt dans sa vie et malgré l’obtention d’une bourse pour jouer à l’Université St. Thomas, il a opté pour le patinage de vitesse, une autre discipline qu’il a découverte par hasard.

“Je patinais sur South Beach et deux femmes ont arrêté mes parents. Ils ont dit:” Ce gamin doit essayer le patinage de vitesse. ” Je l’ai fait et je suis tombé amoureux de lui et de l’excitation de la course “, dit-il. Ainsi est née la légende de ‘Eddy the Jet’, comme on l’appelait.

Aux Jeux d’hiver de Vancouver en 2010, il était sur le point d’être libéré, mais un virus à l’estomac a brisé son sommeil. Il a ensuite dû faire face à des blessures, ce qui a mis en péril sa carrière de patineur de vitesse. En 2012, des tests médicaux ont révélé qu’il souffrait de 12 déchirures aux tendons rotulien des genoux. Il n’a pas pu bouger dans les quatre semaines après une opération compliquée. La longue rééducation l’a aidé à apprendre à jouer de la guitare. Pendant longtemps, j’ai eu besoin d’aide pour monter les escaliers.

Dans un exercice de perfectionnement, il remet ses patins et, après avoir remporté deux médailles aux Coupes du monde 2013, il atteint finalement les Jeux d’hiver de Sotchi en 2014. Il y remporte l’argent au relais 5 000 mètres.

Après les Jeux et son rêve réalisé, lvarez est revenu au baseball. Il a signé pour les White Sox de Chicago et en 2019, il a atteint les Marlins de Miami. En août 2020, il a débarqué dans les ligues majeures avec les Orioles de Baltimore, avec qui il a joué 12 matchs. Maintenant, avec le baseball comme sport olympique pour la première fois depuis 2008, il a l’opportunité de revivre les Jeux. Et être un porte-drapeau. “C’est bien plus qu’une réalisation personnelle. Le sens est bien plus profond. Cela représente le rêve américain”, a-t-il posté sur les réseaux sociaux après avoir appris qu’il porterait le drapeau.

Pour couronner le tout, il n’a plus qu’à monter sur le podium et réaliser un doublé Hiver-Été. Il sera le sixième athlète à le faire après l’Américain Eddie Egan (boxe en 1920 et bobsleigh en 1932), le Norvégien Jacob Tullin Thams (saut à ski en 1924 et voile en 1936), l’Allemande Christa Luding-Rotherburger (patinage de vitesse en 1984, 1988 et 1992 et cyclisme en 1988), la Canadienne Clara Hughes (cyclisme en 1996 et patinage de vitesse en 2002, 2006 et 2010) et l’Américaine Lauryn Williams (athlétisme en 2004 et bobsleigh 2014).