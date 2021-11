Base inférieure : les sanctions pour prêts à la NBFC s’accélèrent au deuxième trimestre, mais en deçà des niveaux de l’an dernier

Une fiche de données publiée par l’association de l’industrie Finance Industry Development Council (FIDC) a montré que les NBFC ont sanctionné des prêts d’une valeur de Rs 2,17 crore lakh au cours du trimestre clos en septembre 2021, en baisse de 9 % par rapport à la valeur des sanctions prises au T2FY20.

La valeur des prêts sanctionnés par les sociétés financières non bancaires (NBFC) a augmenté de 17% en glissement annuel au T2FY22, mais est restée inférieure au montant des sanctions prononcées au cours du trimestre comparable de FY20. Une fiche de données publiée par l’association de l’industrie Finance Industry Development Council (FIDC) a montré que les NBFC ont sanctionné des prêts d’une valeur de Rs 2,17 crore lakh au cours du trimestre clos en septembre 2021, en baisse de 9 % par rapport à la valeur des sanctions prises au T2FY20.

Mahesh Thakkar, directeur général de la FIDC, a déclaré que la croissance de 17% en glissement annuel des sanctions devrait être considérée à la lumière d’une base très faible au T2FY21. Les segments à l’origine de l’amélioration des sanctions sont les crédits auto (+ 40 % sur un an), les crédits aux véhicules utilitaires (+ 31 %), les crédits à la consommation (+ 58 %) et les crédits immobiliers (+ 40 %). À l’exception des prêts au logement et à la consommation, cependant, les deux autres catégories ont vu les sanctions diminuer par rapport au T2FY20 – deux trimestres avant l’épidémie de pandémie en Inde. La croissance des sanctions vis-à-vis du T2FY21 est en grande partie attribuable à une base plus faible. Alors que l’or et les prêts personnels ont connu une reprise, les prêts contre titres (LAS) se sont contractés de 42% en glissement annuel.

Les directives de la Reserve Bank of India (RBI) sur le financement de l’offre publique initiale (IPO) devraient restreindre davantage la croissance du LAS au cours du prochain trimestre, selon la FIDC.

Thakkar a déclaré que si les prêts axés sur la consommation ont augmenté, les prêts à usage productif, tels que les prêts commerciaux garantis, les prêts d’équipement et les prêts à moyen et long terme, ont diminué, ce qui signifie que le cycle d’investissement est toujours en territoire de croissance négative. « Ce n’est pas très encourageant car cela indique que les secteurs des entreprises et des PME (petites et moyennes entreprises) ne sont pas encore confiants quant à l’investissement pour la croissance future », a-t-il déclaré. La demande rurale de prêts s’est améliorée même par rapport à l’exercice 20, mais la demande urbaine reste atone, a ajouté Thakkar.

La deuxième vague de la pandémie a prolongé la reprise de certains segments d’actifs, tels que les CV, les prêts aux entreprises et la microfinance, ont déclaré des analystes de l’Icra dans un récent rapport. Malgré la contraction des actifs sous gestion (AUM) des NBFC au premier trimestre, l’Icra maintient les perspectives de croissance à 8-10% pour le secteur, compte tenu de la reprise de la demande, de la reprise des indicateurs macro-économiques et de la base basse du dernier exercice. « Les contraintes soutenues du côté de l’offre, en particulier dans le segment des véhicules, pourraient être un obstacle à la croissance et seraient contrôlables à court terme », indique le rapport.

