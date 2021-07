Baseball aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : groupes, matchs, calendrier, format et résultats

Après avoir été écarté des éditions Londres 2012 et Rio 2016, le baseball est revenu au programme olympique de Tokyo 2020. Après une absence de 12 ans, ce sera le tournoi du « beau sport » de la joute d’été.

Groupes et format du tournoi de baseball aux Jeux Olympiques

Pour cette édition, les six nations qualifiées seront réparties en deux secteurs de trois membres. Dans le groupe A ils se rencontrent Japon, Mexique et République dominicaine; dans le Groupe B sont situés Corée du Sud, États-Unis et Israël.

Le format du concours consistera en six phases, le premier sera un tour où les équipes des groupes s’affronteront (deux parties). A la fin de la phase, les notes du club seront revues pour déterminer leur avenir pour les matches à élimination directe.

La deuxième phase affrontera les clubs comme suit : deuxième du groupe A vs. deuxième du groupe B (jeu huit) et troisième du groupe A vs. troisième du groupe B (jeu sept).

La troisième phase aura un duel entre le premier du groupe A vs. premier du groupe B (ensemble 10); le vainqueur accède à la demi-finale (ensemble 13). De même, les lauréats du les matchs sept et huit seront mesurés (jeu neuf), pour se qualifier pour les demi-finales (match 13).

Dans la quatrième phase, appelé au premier tour du repêchage, le les perdants des jeux sept et huit sont mesurés (jeu 11), le perdant rentre chez lui et le vainqueur est installé au deuxième tour du repêchage.

La cinquième phase (deuxième tour du repêchage) se déroulera entre le gagnant du jeu 11 et le perdant du jeu 10 (jeu 12). Le vainqueur s’installe dans le deuxième demi-finale, qui sera disputée entre l’équipe vainqueur du jeu 12 et vaincu dans le jeu 13.

La phase finale est les duels de médailles. Les perdants des demi-finales aspirent au bronze, tandis que les vainqueurs des clés se battront pour l’or et l’argent.

Tirage au sort du tournoi olympique de baseball Site officiel de la WBSC

Calendrier, matchs et résultats de baseball de Tokyo 2020

République dominicaine vs. Japon, mardi 27 juillet, 23h00 ETI Israël vs. Corée du Sud, jeudi 29 juillet, 06h00 Mexique vs. République dominicaine, jeudi 29 juillet, 23 h HE États-Unis vs. Israël, vendredi 30 juillet, 6h00 ET Japon vs. Mexique, vendredi 30 juillet, 23 h HE Corée du Sud vs. États-Unis, samedi 31 juillet, 6h00 HE Game Seven, samedi 31 juillet 23h00 HE Game Eight, dimanche 1er août 6h00 HE Game Nine, dimanche 1er août 23h00 HE Game 10, lundi 2 août Août, 6h00 ET Match 11, mardi 3 août, 11h00 ET Match 12, mardi 3 août, 23h00 ETS Demi-finale, mercredi 4 août, 6h00 ETS Demi-finale, jeudi 5 août, 6h00 ET Troisième place, ven , 6 août, 11 h HE Finale, samedi 7 août, 18 h HE