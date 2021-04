Baseball fantaisie quotidienne; The Strategy Show et Live Before Lock ⋆ .

La MLB est enfin de retour! Et avec cela, chez Awesemo, nous nous engageons à vous offrir le meilleur du contenu MLB DFS. Nous avons des projections, des outils, des données et un certain nombre d’autres options étonnantes de MLB DFS premium pour vous aider à gagner à la fantaisie quotidienne sur tous les meilleurs sites de fantaisie quotidiens. Aujourd’hui, Awesemo vous propose un spectacle combiné de stratégie MLB et un spectacle Live Before Lock qui décompose toute l’action de jeudi. Tout d’abord, Terry McBride, Alex Baker et Greg Ehrenberg discutent de tous les matchs de lancers, des choix de MLB DFS et de la stratégie générale pour l’ardoise du jour d’ouverture. Ensuite, Chris Spags et Terry McBride sautent pour annoncer les dernières nouvelles sur les blessures et les alignements et faire leur choix en conséquence. Le flux démarre à 12 h HE.

Choix quotidiens de baseball Fantasy: spectacle de stratégie + en direct avant le verrouillage

Dernier contenu MLB DFS

Projections MLB d’Awesemo

En plus de nos projections MLB, Awesemo’s projections de propriété sortez tous les jours avant le verrouillage de la programmation. Nous publions également un quotidien Projection Top Stack, qui examine la probabilité que chaque pile MLB soit l’unité de score la plus élevée sur l’ardoise, par rapport à notre propriété et à notre valeur projetées. Vous voulez un regard plus approfondi? Vérifier Page centrale de données, qui compte toutes les données que nous avons collectées au cours de la journée, y compris les risques de report.

