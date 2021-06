Baseball pour réprimer les lanceurs en utilisant des substances interdites pour le traitement des balles – RedState ⋆ .

in

Au baseball, comme dans la vie, il y a des choses qui te font aller hmm. Ou, secouez simplement la tête avec étonnement. C’est le cas du lanceur des Rays de Tampa Bay Tyler Glasnow, qui a publiquement imputé sa blessure récemment subie au fait de ne pas être autorisé à tricher. Pas vraiment:

Glasnow a déclaré qu’avant l’initiative de la MLB, il avait renoncé à utiliser un écran solaire – la seule substance étrangère qu’il a déclaré avoir jamais utilisée – il y a deux débuts et qu’il se sentait mal le lendemain en raison de la nécessité d’ajuster ses poignées. Il a fait de même lors de la sortie de lundi contre les White Sox de Chicago et a ensuite senti quelque chose « pop » dans son bras.

Euh… vraiment ? Bien que pour la défense de Glasnow, au moins il ne s’est pas cassé le doigt en jouant à des jeux vidéo.

Les lanceurs utilisant des substances étrangères ou manipulant autrement une balle de baseball n’est pas quelque chose de nouveau. Selon la méthode utilisée, l’idée était soit de faire en sorte qu’une balle lancée à une vitesse régulière se brise de manière imprévisible sur son chemin vers la plaque – quelque chose d’un knuckleball à grande vitesse – ou d’être beaucoup plus consentante au contrôle brutal du lanceur. Le premier était marqué (sans jeu de mots) par le spitball, qui était autrefois un élément de base du répertoire de nombreux lanceurs jusqu’à son interdiction en 1920. Le second, la boule d’émeri. Illégal? Ouais. Mal vu ? Mais bien sûr. Toujours vu dans le baseball aujourd’hui? Oh, tu paries :

Les frappeurs s’amusent parfois aussi :

Retour à la situation actuelle. La MLB a clairement indiqué qu’après plusieurs années passées à regarder de l’autre côté, elle allait commencer à sévir durement contre les lanceurs utilisant des substances étrangères pour soigner les balles de baseball. On peut se demander pourquoi cela n’a pas toujours été le cas. Ma théorie personnelle est qu’avec l’augmentation de l’offensive au cours des dernières années, le baseball était plus qu’heureux de détourner le regard lorsque de telles infractions à l’offensive se sont produites, car cela égalisait un peu les règles du jeu. Maintenant, avec l’amortissement annoncé du ballon cette saison, la MLB a apparemment décidé qu’elle était peut-être allée trop loin dans l’autre sens, et plutôt que d’abandonner plusieurs milliers de balles de baseball en faveur de recréer celle précédemment utilisée, mieux vaut appliquer les règles concernant tangage.

L’application du nouvel accent devrait s’avérer être un bon moment de plaisir pour tous. Attendez-vous à de multiples inspections des lanceurs partants, des lanceurs de relève, des receveurs, des joueurs de position et de Joe le vendeur de hot-dogs qui fait l’objet d’une enquête pour avoir glissé un peu de moutarde supplémentaire à un fan dans la section 114. Cela n’affectera bien sûr pas le flux et le rythme de jeux de n’importe quelle manière. Tout comme la relecture n’a pas ralenti les choses du tout.

Sérieusement, bien que la tricherie flagrante ne devrait pas être tolérée, si le baseball veut corriger son infraction anémique actuelle, il y a des modifications au jeu lui-même qui, sans modifier les principes fondamentaux du baseball, contribueraient grandement à renforcer le score. Commençons par interdire le décalage. Le changement se produit lorsque l’équipe sur le terrain déplace un joueur, généralement le joueur de deuxième but ou l’arrêt-court, du côté opposé de la deuxième base par rapport à l’endroit où il joue normalement lorsqu’un frappeur, qui frappe principalement d’un côté du terrain, est à- chauve souris. Auparavant, c’était une rareté, quelque chose de réservé strictement aux tireurs les plus pull-ish. Maintenant, c’est presque plus courant qu’un positionnement défensif normal. Perdons-le.

Le baseball est censé commencer la répression avant le All-Star Game de cette année. Vous savez, celui qui devait être joué à Atlanta mais a été déplacé à Denver en raison de la réaction instinctive de la MLB à la nouvelle loi électorale de Géorgie censément priver les électeurs de couleur, alors montrons-leur qui est le patron en déplaçant le jeu dans un État avec des lois similaires, dans le processus de priver directement les entreprises appartenant à des personnes de couleur de leurs droits ? En espérant que le baseball ne bousille pas autant l’application des règles.