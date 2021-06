Basilashvili et Begemann disent au revoir à Roland-Garros

01/06/2021

Le à 14h30 CEST

Le joueur de tennis indien Rohan bopanna, numéro 40 de l’ATP et le croate Franko skugor, le numéro 37 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant lors de la 30e de finale de Roland-Garros en une heure et cinq minutes par 6-4 et 6-2 au joueur géorgien Nikoloz Basilachvili et le joueur allemand André Begemann, numéros 350 et 106 de l’ATP. Avec ce résultat, Bopanna et Skugor parviennent à se qualifier pour les seizièmes de finale à Roland-Garros.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à briser le service 3 fois à leurs rivaux, tandis que la paire perdante n’a pas réussi à briser le service à leurs rivaux. De plus, Bopanna et Skugor ont atteint une efficacité de 71% au premier service et ont pris 82% des points de service, tandis que leurs adversaires avaient un premier service de 69%, réussissant à gagner 59% des points de service. Enfin, au niveau des pénalités, les vainqueurs n’ont commis aucune double faute et les joueurs du duo vaincu ont commis 4 doubles fautes.

Au cours des huitièmes de finale, Bopanna et Skugor affronteront les vainqueurs du match qui affronteront Nicolas Monroe Oui Francis Tiafoe contre Lukasz Kubot Oui Marcelo melo.

Dans le tournoi リ (Open de France Double Masc.) 64 couples se font face. Il se déroule également du 30 mai au 12 juin sur terre battue en extérieur.