Basilashvili et Norrie atteignent la finale d’Indian Wells sans Top 25

Nikoloz Basilashvili a battu l’Américain Taylor Fritz 7-6 (5), 6-3 samedi pour mettre en place une finale contre Cameron Norrie à l’Open BNP Paribas, qui couronnera son premier vainqueur masculin classé hors du Top 25 depuis 2010.

Le Britannique Norrie a battu le Bulgare Grigor Dimitrov 6-2, 6-2 dans une demi-finale de 86 minutes. Basilashvili a eu besoin d’une heure et 41 minutes pour se débarrasser de Fritz, qui a grandi dans la région de San Diego et était clairement le favori des fans.

L’ancienne numéro un mondiale Victoria Azarenka affrontera l’Espagnole Paula Badosa, 21e tête de série, dimanche lors de la finale féminine.

Le tournoi combiné ATP et WTA a été rempli de bouleversements au cours de ses deux semaines à l’automne au lieu de sa date habituelle de mars. Les têtes de série Daniil Medvedev et Karolina Pliskova étaient parmi les tombées dans un événement manquant Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Naomi Osaka et Serena Williams.

C’est la première fois en 45 ans d’histoire du tournoi que les quatre demi-finalistes masculins sont classés en dehors du Top 25. Norrie est 25e, Dimitrov 28e, Basilashvili 36e et Fritz 39e.

Le dernier homme en dehors du Top 25 à avoir remporté Indian Wells était le 26e Ivan Ljubicic en 2010.

Fritz essayait d’atteindre la finale et avait une chance de devenir le premier vainqueur américain du tournoi depuis Andre Agassi en 2001. Au lieu de cela, le joueur de 23 ans est tombé à 0-5 en demi-finale cette année.

L’as de Fritz lui a donné une avance de 6-5 dans le premier. Il a eu un point de rupture sur le service de Basilashivili pour clôturer le set, mais le Géorgien qui frappe fort l’a repoussé et a frappé un vainqueur du revers croisé sur le deuxième deux pour forcer le bris d’égalité. À égalité à 5 au breaker, Fritz a commis deux erreurs consécutives pour laisser tomber le set.

« Son revers, il frappe définitivement plus fort que n’importe qui en tournée », a déclaré Fritz. « La façon dont il traverse le court si dur, plat et profond, vous ne pouvez vraiment rien faire. Si je voulais être plus agressif, je me serais ouvert à beaucoup plus d’erreurs juste en essayant de frapper fort de tels un gros ballon. »

Basilashvili a obtenu la première pause du match lors du sixième match, puis a tenu une avance de 5-2. Fritz a perdu un point sur son service lors du match suivant pour se rapprocher de 5-3.

Basilashvili n’a pas pu se convertir sur ses trois premières balles de match. Ses erreurs directes ont donné à Fritz deux balles de break avant que le vainqueur du coup droit de Basilashvili sur le terrain ouvert ne clôture la victoire.

Il y a eu quatre pauses au service dans le premier set, Norrie en a remporté trois.

Norrie a converti la seule pause du deuxième set lors du premier match lorsque le Bulgare a inscrit un coup droit. Le vainqueur du coup droit de Norrie lui a donné une avance de 4-2 et il a servi le match par amour.

« Quand je suis allé servir pour le match, je me suis dit : ‘C’est définitivement un gros match de service ici' », a déclaré Norrie. « J’étais un peu nerveux. Mais je suis sorti et j’ai très bien servi. »

Le duo Su-Wei Hsieh et Elise Mertens, deuxième tête de série, a battu Veronika Kudermetova et Elena Rybakina 7-6 (1), 6-3 pour remporter le titre du double féminin. Hsieh et Mertens ont gagné 414 500 $.