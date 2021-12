Basket ACB | Billets pour la Copa del Rey, en vente le 21 décembre prochain

16/12/2021 à 14:09 CET

Marc del rio

L’ACB a annoncé que des abonnements pour la prochaine édition de la Copa del Rey, programmé entre 17 et 20 février 2022, sera en vente prochainement mardi 21 décembre à 12h00 CET.

L’édition de cette saison aura lieu au Pavillon municipal de Grenade, dans lequel la huit équipes les mieux classées du premier tour de la Ligue Endesa. La célébration du tournoi impliquera le public revient dans les tribunes après que la dernière édition, qui a eu lieu à Madrid, s’est tenue à huis clos.

Les prix varient entre 150 et 650 euros

La ligue nationale de basket-ball a également publié le des prix pour les engrais qui comprennent quatre quarts de finale, deux demi-finales et la grande finale. Les prix varient de 150 et 650 euros Pour les places dans les tribunes, tandis que pour vivre la Coupe au pied de la piste, les billets auront un prix de 1 500 euros.

Billets #CopaACB Grenade 2022 🗓️ En vente le mardi 21 décembre à 12h00

Vivez la Coupe à partir de 150€

8️⃣ différentes catégories de prix

Il reste quatre jours pour décider quelles équipes seront classées. Madrid et le Barça, qui ont perdu 1 et 2 matchs respectivement, ils ne manqueront pas un rendez-vous qui Joventut et Manresa joueraient aujourd’hui. Les verts et noirs occupent la troisième position avec un bilan de huit victoires et quatre défaites, tandis que ceux des Bages comptent une défaite de plus et sont sixièmes.