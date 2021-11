Basket-ball contre tennis | Ligne électrique

Nous connaissons tous la triste histoire de la façon dont l’Association nationale de basket-ball s’est inclinée devant le Parti communiste chinois. La ligue a supprimé à peu près tout soutien à la démocratie de Hong Kong ou à l’opposition au génocide ouïghour. Le chef parmi les agenouillés a été Lebron James, un quisling s’il en est un. Plus récemment, Enes Kanter, l’un des rares acteurs à avoir exprimé son opposition au génocide et au travail forcé du régime chinois, a fait tomber la colère de James en portant une paire de spectacles représentant Xi Jinping plaçant une couronne sur un « roi » Lebron s’inclinant.

Si la NBA a été lâche dans son culte de l’argent chinois, la World Tennis Association, et le monde du tennis professionnel en général, offrent un contraste saisissant. Le problème est le sort de Peng Shuai. Peng a été un joueur de tennis remarquable, autrefois classé numéro 1 mondial en double. Elle a remporté des titres en double à Wimbledon en 2013 et à Roland-Garros en 2014, et a atteint les demi-finales de l’US Open 2014 en simple. Elle a joué pour la dernière fois sur la tournée en février 2020.

Plus tôt ce mois-ci, Peng a publié un long article sur Weibo, une plateforme de médias sociaux chinoise, dans laquelle elle a accusé un haut responsable du gouvernement chinois, Zhang Gaoli, de l’avoir violée.

Il y a environ trois ans, après que Zhang se soit retiré de son rôle, il l’a invitée chez lui pour jouer au tennis avec lui et sa femme. Elle a déclaré qu’il l’avait ensuite agressée sexuellement pendant que sa femme se tenait dehors, gardant la porte.

L’histoire est plus compliquée que cela, car Peng dit qu’elle a eu une liaison intermittente avec Zhang pendant des années. Mais l’inconduite sexuelle de la part de hauts fonctionnaires chinois est strictement interdite, ou du moins la nouvelle d’une telle inconduite est interdite. Le message de Peng a été supprimé dans les 20 minutes, et elle n’a plus été vue ni entendue depuis.

Les communistes chinois ont simulé un e-mail stupide, prétendument de Peng, qui rétracte son accusation contre Zhang et dit qu’elle « se repose à la maison et que tout va bien ». Personne ne croit qu’elle est l’auteur de l’e-mail.

Pendant ce temps, la World Tennis Association et d’autres ont essayé d’entrer en contact avec Peng, sans succès :

[N]o une de la WTA, comprenant des officiels et des joueuses actives, avait pu joindre directement Peng. Dans une interview avec Time, publiée mercredi matin, [WTA Chairman Steve] Simon a déclaré que l’organisation avait essayé toutes les méthodes à sa disposition pour la joindre. « Voix, numérique, tweets », a-t-il déclaré. « WeChat. WhatsApp. Texte. Il existe de nombreux messages différents que nous utilisons tous et avec lesquels nous sommes tous capables de communiquer. Et aucun de ceux-ci n’a produit de résultat à ce stade. »

À son honneur, la WTA place le principe au-dessus du profit :

[W]Quand il s’agit de la WTA et de la Chine, il y a beaucoup en jeu. Au cours de son calendrier normal et non modifié en cas de pandémie, la WTA organise chaque année 11 tournois dans le pays, y compris les finales WTA de fin d’année. « Si à la fin de la journée, nous ne voyons pas les résultats appropriés, nous serions prêts à franchir cette étape et à ne pas exploiter nos activités en Chine si c’est ce à quoi il s’agissait », a déclaré Simon au Times.

Contrairement à ce qui s’est passé en NBA, des stars majeures du monde du tennis se sont avancées pour défendre Peng et ont demandé des informations sur son sort et son bien-être. Cette majeure :

Je suis dévasté et choqué d’apprendre la nouvelle de mon pair, Peng Shuai. J’espère qu’elle est en sécurité et retrouvée le plus tôt possible. Cela doit faire l’objet d’une enquête et nous ne devons pas rester silencieux. Je lui envoie de l’amour ainsi qu’à sa famille pendant cette période incroyablement difficile. #oùispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6 – Serena Williams (@serenawilliams) 18 novembre 2021

Oui, ces accusations sont très inquiétantes. Je connais Peng depuis qu’elle a 14 ans ; nous devrions tous être concernés; C’est sérieux; où est-elle? Est-elle en sécurité ? Toute information serait appréciée.🙏 https://t.co/RH0aYCDqQm – Chris Evert (@ChrissieEvert) 14 novembre 2021

. #OùEstPengShuai pic.twitter.com/51qcyDtzLq – NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) 16 novembre 2021

Et il n’y a pas que les femmes :

Lors d’une conférence de presse lors de la finale de l’ATP, le n°1 mondial Novak Djokovic a qualifié cela de « choquant » et a exprimé son inquiétude pour Peng et sa famille.

Est-ce difficile? Bien sûr, il pourrait y avoir un sacrifice financier, même si je doute sérieusement que le PCC chassera la tournée de tennis de leur pays. Je ne pense pas non plus qu’ils rompraient les liens avec la NBA, même si la ligue arrêtait de censurer ses joueurs et ses propriétaires. Faire semblant d’être un pays normal et un régime normal est trop important pour eux, pour le moment. Mais certaines personnes n’ont tout simplement pas beaucoup de courage. Comme Lebron James, apparemment.

Le dernier mot du PCC est que Peng est bel et bien vivant et nous aurons bientôt de ses nouvelles. Cela implique qu’elle est sous une sorte de garde. En tout cas, espérons que c’est vrai ; si c’est le cas, cela sera probablement dû à la pression publique que le monde du tennis a exercée.