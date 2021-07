Basket-ball | Jeux Olympiques : Bombe ! La France endosse à la Dream Team sa première défaite olympique en 17 ans

Mis à jour le 25/07/2021 – 16:04

Depuis que les États-Unis se sont humanisés lors de la Coupe du monde 2002, les rivaux ont commencé à ne pas avoir peur d’eux. Bien que le résultat soit généralement une défaite, le reste des équipes a commencé à jouer sans complexes contre une équipe qui avait des faiblesses comme les autres. La France, dernier bourreau de l’équipe nord-américaine lors de la Coupe du monde 2019 en Chine, a su la leçon et est sortie avec cette mentalité au tribunal pour provoquer un nouveau court-circuit dans l’équipe américaine, qui entame la recherche de sa quatrième médaille d’or consécutive. avec un pétard à l’automne 83-76.

Durant, Lillard et compagnie semblaient conscients de ne pas tout confier exclusivement aux talents individuels en attaque et se sont rendus sur le terrain avec un esprit de travail inattendu. En fait, c’est l’agressivité défensive qui a permis aux Américains de prendre la tête du tableau d’affichage. Avec une certaine permissivité arbitrale au moment de mettre la main à la pâte, les Américains ont trouvé la base sur laquelle cimenter leur victoire. Une bonne base considérant qu’en attaque tout est plus facile avec Durant et avec un Bam Adebayo qui a montré qu’il a plus que du physique et qu’il a dansé à Gobert et les Français pvots dans la zone pour dominer un premier quart avec un panier Tatum qui a mis le 13-22 sur la lumière.

À partir de ce moment, l’équipe Stars and Stripes a commencé à fabriquer le caoutchouc, combinant des moments de brillance avec des triples et des paniers du Booker et Holiday nouvellement débarqués avec d’autres moments où le chaos dominait. Un terrain dans lequel la France, malgré ses neuf défaites en première mi-temps, évolue mieux grâce à ce style anarchique de joueurs comme Heurtel ou De Colo. Les joueurs français ont commencé à essayer de faire des dégâts avec leurs pénétrations et bien qu’ils soient toujours entrés en collision avec la défense rivale, il y avait Gobert (9 + 7 à la mi-temps) pour agir comme une voiture balai et collecter des balles en vrac pour les laisser dans le panier rival et gardez le vôtre dans le jeu (37-45).

Les perspectives se sont détériorées pour les Américains après la pause. La France, qui a pris la frousse de la nuit avec les blessures de Yabusele et Luwawu-Cabarrot, a trouvé un rival paumé et sans idées en attaque et peu à peu elle a coupé la partie de main d’un Fournier, qui était déjà le meilleur de le match il y a trois ans en Chine, qui a mis le score au poing à 47-49 avec cinq minutes à jouer au troisième quart. L’attaquant des Celtics grandissait à chaque minute qui passait et avec 22 points, il était le meilleur d’une équipe avec plus de foi que son rival.

Et tout s’est empiré à peine trois minutes plus tard lorsque De Colo a décidé de marquer un triple avant pour mettre 55-54 en faveur des “bleus”, qui ont réussi à reprendre la tête du tableau d’affichage pour faire peur dans le corps d’un rival sans réponses. . Surtout dans une attaque épaisse et floue (33% du triple) qui s’est heurtée à la défense rivale pour entamer le dernier quart-temps avec six points de retard : 62-56.

Le quatrième acte a commencé par un va-et-vient d’échecs qui a fait tourner le chronomètre en faveur des Gaulois qui se sont accordés deux minutes et demie sans marquer et ont toujours conservé l’avantage. Les États-Unis, dans l’une des pires versions offensives dont ils se souviennent, n’ont fonctionné que par petits éclairs d’un Jrue Holiday qui dure la montée du ring. Entre le joueur des Bucks et une technique contre la France, alors que les Américains étaient sur le point de perdre le ballon, l’avantage (63-69) est revenu dans la poche de Popovich.

Mais il n’y est pas resté longtemps. Exactement ce que voulaient Batum, Fournier (27 points pour lui) et De Colo, qui ont gardé le sang froid et les grimaces au chaud dans les derniers instants pour exécuter une équipe américaine qui a réussi le coup trois. Une chance dans laquelle ils n’avaient pas raison et qui a fini par les condamner avec trois échecs consécutifs en l’absence d’une minute à une défaite qui rouvre de vieux doutes sur cette équipe.

Abonnez-vous à la newsletter BRAND Basket et recevez par e-mail, du lundi au dimanche et tôt le matin, les actualités exclusives, interviews, reportages, graphiques et vidéos qui marqueront la journée en NBA, Endesa League, Euroleague et dans le reste du monde du basket.