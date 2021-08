Basket-ball | Jeux Olympiques : c’est pour ça qu’ils sont La Familia : la cérémonie de repêchage improvisée que l’équipe nationale a faite à Garuba

Mis à jour le 08/06/2021 – 10:39

Les joueurs de l’équipe nationale espagnole ont souhaité accompagner Usman Garuba pendant qu’il assiste à la cérémonie de repêchage, au cours de laquelle il a été choisi à la 23e position par les Rockets. Le pvot n’a pas pu y être présent lorsqu’il a rencontré l’équipe nationale disputant les Jeux et ses coéquipiers ont voulu le soutenir dans un jour si important de sa carrière. Ils l’ont d’abord félicité d’avoir été choisi, puis ils ont célébré les pièces de théâtre diffusées à la télévision et ensuite, sur la suggestion de Ricky Rubio, ils ont interprété ce qui s’était passé sur place. Juancho Hernangmez a joué le rôle du commissaire Adam Silver lors de l’annonce des élections et Ricky a interviewé la recrue. Pour des gestes et des blagues comme ça, la sélection est The Family.