Basket-ball | Jeux Olympiques : “C’est un jour pour se lever à 6h40 et continuer à rêver”

Qu’il est beau ce mardi ! Je pense juste au plaisir que ce serait de pouvoir faire un travail total contre l’Amérique. Je me souviens m’être levé pour le voir aux Jeux de Los Angeles. Je me souviens comment je l’ai vécu en direct à Athènes, Pékin et Londres. Et maintenant je suis de nouveau de l’autre côté.

Nous avons perdu tellement de fois contre eux… Perdre n’est pas le contraire de gagner, c’est le moyen de gagner. Mais maintenant, nous devons gagner sur nous-mêmes. Nous sommes différents parce que nous nous permettons d’avoir tort. Nous sommes différents parce que nous sommes unis. Être une journée de rythmes, de sentir que nous sommes quelque chose d’autre, mais sans quitter notre essence de courir et de profiter de la capacité de passer encore et encore pour les épuiser. Je ne doute pas de la vertu de l’Espagne de vous faire réfléchir et de faire de votre jeu collectif un jeu individuel : diviser pour gagner. Sans entrer dans la spéculation, car le rival est très bon et avec confiance n’importe qui peut vous tuer.

C’est peut-être le dernier match de Pau Gasol, mais beaucoup ont été gravés dans le cœur de chacun. Nous allons tous pousser pour que ce ne soit pas le cas. Nous ne devons pas perdre notre identité familiale et relever le défi avec la joie que le style LA FAMILY a toujours fait la différence.

En parlant de basket, la guerre des rythmes, la domination du rebond, ne pas autoriser les paniers faciles et profiter de la passe, générant être plus verticaux dans les pénétrations ou en provenance de pays de l’intérieur où les Etats-Unis ferment beaucoup. Pour être ‘on flow’, nous devons nous sécuriser mutuellement et accepter le défi de gagner les États-Unis, mais concentrés du point de vue de nous gagner à chaque rebond, à chaque équilibre… La guerre des efforts.

C’est un jeu pour ne pas trop réfléchir, ce qui vous fait jouer plus lentement, ou pour entrer dans des émotions, qui vous enivrent. Nous devons l’ériger en moment clé. C’est peut-être le dernier match de Pau, c’est peut-être la dernière chance de battre les Etats-Unis. C’est un match unique et magique. Profitez-en et videz-vous ! Il y a une chose qui me rassure beaucoup : quand Ricky Rubio, Sergio Llull ou Vctor Claver sourient. C’est quelque chose qui indique qu’ils s’amusent et c’est un bon signe.

C’est une belle journée pour se lever à 6h40 et continuer à rêver. Quoi qu’il arrive, nous devons juste penser à ce que nous ressentirons après avoir fait un excellent travail… ET CONTINUER DE RÊVER.