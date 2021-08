Basket-ball | Jeux Olympiques : Cristina Ouvia : “Il y a l’Espagne depuis un moment, l’avenir est assuré”

L’Espagne est tombée face à la France dans un match décidé dans les dernières secondes. Une défaite qui anticipe un changement de génération comme l’a assuré Cristina Ouvia après un affrontement dont Maite Cazorla, l’une des jeunes femmes, était l’un des noms propres.

“Entre nous, il n’y a aucun doute sur les jeunes femmes. Elles sont préparées, elles ont confiance en elles et je pense qu’il y a l’Espagne depuis un moment. Nous avons l’avenir assuré”, a déclaré la joueuse Maa après un match qui s’est terminé mal. été pour cette équipe.

“” Je pense que nous avons montré que cette peur du changement de génération n’est pas nécessaire. Vous devez comprendre que nous pouvons rivaliser et gagner contre n’importe qui, mais nous devons continuer à grandir et c’est ce que nous devons emporter avec nous, que nous pouvons rivaliser avec n’importe qui, mais apprendre de nos erreurs et je pense que cet été va nous apprend beaucoup.

La défaite « fait avant tout mal parce que nous n’avons pas appris notre basket. Nous en avons appris une autre qui peut nous faire penser aux fantômes du passé car nous l’avons déjà vécu aux européennes et je pense qu’aujourd’hui nous n’avons plus rejoué notre basket. Seulement pour des moments et à la fin nous avons perdu à cause de nos erreurs. »