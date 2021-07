Basket-ball | Jeux Olympiques : Décrypter le mythe de Laia Palau

Près de 42 ans, aux portes de ses quatrièmes Jeux Olympiques, 310 matches internationaux, 12 médailles avec l’équipe senior… Des chiffres difficiles à atteindre. ils ont fait de Laia Palau une légende. La base habite à Tokyo qui peut être votre dernière aventure avec l’équipe nationale, bien qu’avec elle il ne soit pas conseillé de se précipiter au moment des retraits. Il a déjà menacé de raccrocher la chemise rouge plus d’une fois et a toujours trouvé une raison de continuer. Il a signé un an de plus avec Gérone. Mais d’abord, les Jeux, d’où ce dimancheL’Espagne tente de rattraper le bâton dans l’Eurobasket. La Corée du Sud (3h00, Teledeporte) est le premier obstacle au rêve d’un nouveau podium.

L’exercice de longévité de Palau est inégalé dans le basket espagnol. “Personne n’avait atteint les 300 matches internationaux et personne ne“, déclare Jordi Aragons, préparateur physique de l’équipe nationale, qui après de nombreuses années de travail avec la base est toujours étonné : “Laia est un prodige physique, mental, tactique, technique… Le sien n’a aucune explication logique. Vous n’avez pas vu une joueuse comme elle.”

De par sa personnalité, il est l’une des figures sur lesquelles toute l’équipe s’appuie pour ce qu’il fait sur et en dehors du terrain. Ce qu’il transmet est essentiel. Elle prendra sa retraite quand elle voudra” Lucas Mondelo. entraîneur espagnol

Les gènes peuvent être utilisés pour expliquer une si longue carrière. “Je suis très reconnaissant à mes parents pour le châssis qu’ils m’ont donné“Palau a tendance à plaisanter. Bien sûr, il a une génétique spectaculaire”, reconnaît Aragons, qui considère que “sa qualité musculaire et tendineuse est extraordinaire. “En plus, il a eu de la chance, car il n’a pratiquement pas eu de blessures et aucune n’a été grave. :” Les étoiles s’y sont réunies. “

Et bien sûr, il y a beaucoup de travail et beaucoup d’efforts derrière. De ceux qu’on voit à peine, mais qui comptent. “Sans persévérance et professionnalisme, je ne serais pas allé aussi loin. Laia a beaucoup de discipline “, explique le préparateur physique de l’équipe. Le sujet pourrait lui être appliqué qu’elle est la première à arriver à l’entraînement et la dernière à partir. ” Le mélange de tous ces aspects fait d’elle quelqu’un de très spécial, car tu peux avoir 10 ans à ce niveau, mais tellement…”.

Sa silhouette est difficile à expliquer. Si elle est idolâtrée en tant que joueuse, lorsque vous la rencontrez en tant que personne, elle est déjà en lait. » Cristina Ouvia, joueuse de l’équipe nationale

La fin de sa carrière avec l’équipe nationale pourrait être à la fin des Jeux, mais au niveau des clubs, il est difficile de fixer une date d’expiration. “Cela faisait longtemps qu’il n’avait pas envisagé de quitter l’équipe nationale. Il m’a dit qu’il appréciait toujours ça et lui a demandé pourquoi il allait partir. — Eh bien, tu as raison, répondit-il. Et voilà”, dit Aragons, qui croit qu'”il peut être aussi longtemps qu’il veut et puis il peut faire ce qu’il veut, car hors piste, avec sa personnalité et sa façon d’être, il aura des milliers de possibilités. “.