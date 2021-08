Basket-ball | Jeux olympiques : Despicable Me Jrue : le joueur qui équilibre la Dream Team

Jrue Holiday est considéré comme l’un des meilleurs gars avec qui partager un vestiaire en NBA. En 2020, il a reçu le prix du meilleur partenaire. Cette saison, il a remporté le prix de l’esprit sportif. Bien sûr, l’avoir devant lui est une épreuve. Il a fait partie du meilleur quintette défensif de la Ligue à deux reprises (2018 et 2021). Il colle à ses rivaux comme un pansement et il est impossible de s’en débarrasser.

C’est ce que je vais essayer de faire ce mardi lors du croisement des quarts de finale des Jeux avec Ricky Rubio, le meilleur joueur à ce jour de l’équipe nationale espagnole. Pendant la saison, j’ai déjà souffert. Le pire match du meneur d’El Masnou a été contre les Bucks : zéro point avec 0/5 aux tirs depuis le terrain en plus de 18 minutes de jeu. Au-dessus de lui se trouvait Jrue, le méchant qui est le favori de ses pairs.

Le meneur de jeu de 31 ans et 1,91 mètre était le ciment des Bucks, récemment proclamés champions de la NBA. Après la célébration dans les rues de Milwaukee, il a pris un avion pour Seattle et, avec son partenaire Khris Middleton et Devin Booker, s’est rendu à Tokyo pour rejoindre l’équipe nationale. Il avait donné sa parole qu’il serait aux Jeux et il a tenu ses promesses. Ils sont arrivés juste à temps pour affronter la France à l’avant-première. Malgré la défaite et l’agitation, Holiday a été le meilleur de l’équipe américaine : 18 points, sept rebonds et quatre passes décisives.

Lors du tournoi olympique, Holiday, devenu All Star en 2013, s’avère être le joueur qui équilibre cette Dream Team. Capable de marquer et d’assécher ses rivaux, seul Damian Lillard dépasse ses 23,9 minutes sur le court. Il est le quatrième meilleur marqueur de l’équipe (12,3 points) après le meneur des Blazers Kevin Durant et Jayson Tatum. En valorisation (16,7), seuls l’attaquant des Nets et Zach LaVine le surpassent. Et il est le troisième meilleur tripleur des Jeux avec une précision de 54,5%.

Ce matin, l’équipe espagnole tentera d’empêcher Holiday, dont les frères Justin et Aaron jouent pour les Pacers, de remplir sa mission de remporter la troisième médaille d’or. Aucun d’eux ne les a remportés, mais sa femme, Lauren Cheney, une footballeuse proclamée championne olympique avec les États-Unis à Londres 2012 et Ro 2016. Peu de temps après ce deuxième rendez-vous et alors qu’elle était enceinte, ils ont détecté une tumeur au cerveau. Jrue a dit aux Pélicans, son équipe à l’époque, qu’il prendrait du temps hors compétition pour s’occuper d’elle. Voici Jrue, mon méchant préféré.