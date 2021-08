Basket-ball | Jeux Olympiques : En deux jours, l’Espagne se retrouve sans Laia Palau et Pau Gasol : 530 jeux, neuf Jeux, 23 médailles…

C’était leur dernière danse et ils l’ont fait en même temps, mais pas ensemble. Laia Palau a fait ses adieux à l’équipe nationale lors de la cruelle défaite en quarts de finale contre la France comme la veille Pau Gasol lors de sa défaite au même tour contre les États-Unis. Personne ne portera plus le maillot rouge et l’Espagne. Ils viennent de partir et nous manquent déjà.

Avec eux va la personne la plus internationale du basket espagnol. En ajoutant celui de la France, Palau a disputé 314 matches internationaux. Elle est aussi celle qui a remporté le plus de médailles, 12. À ses quatrièmes Jeux, elle était la joueuse la plus âgée dans une épreuve olympique. Pau a terminé sixième avec le plus de sélections (216) après son ami Juan Carlos Navarro, Juan Antonio San Epifanio, Felipe Reyes, Rudy Fernndez et Nino Buscat. Il est monté sur 11 podiums et a participé à cinq Jeux. Aucun basketteur n’était en plus.

L’Espagne se retrouve en deux jours sans 530 matchs avec l’équipe nationale, 23 médailles, neuf apparitions olympiques et deux légendes qui ont été un exemple de persévérance, de dévouement et d’engagement envers l’équipe nationale.

Les Palaos continuent de jouer. Il a renouvelé pour une saison de plus avec Spar Girona. Jouer à 42 ans. Un exercice de longévité incroyable. Gasol va y réfléchir. Je vais méditer dessus avec la famille et voir comment est le dépôt. Les voir une année de plus avec leurs clubs atténuerait la douleur actuelle.