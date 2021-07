Basket-ball | Jeux Olympiques : Espagne – Canada : horaires et où regarder le match de basket des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à la télévision et en ligne

La sélection féminin espagnol de basketball va faire face Canada, dans un match où il peut s’assurer la première place du groupe A, qu’ils partagent avec Serbie Oui Corée du sud, bien que l’équipe dirigée par Lucas Mondelo est déjà classifié pour les quarts de finale.

Espagne, actuelle Vice-champion olympique, a commencé la compétition avec une victoire acharnée sur Corée du sud (73-69), puis avec une belle victoire contre Serbie (85-70), récemment proclamé champion d’Europe. Canada est tombé avant Serbie dans son premier match (72-68), battant plus tard Corée du sud (74-53). Lucas Mondelo anticipe une très physique.

Dans le groupe B, États Unis Oui Japon sont déjà qualifiés pour les quarts de finale, tout comme la Belgique Oui Chine dans le C.

Le parti des femmes de basketball Entrez Espagne Oui Canada de la phase de groupes de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Je sais jouer le dimanche 1er août à 3.00, heure péninsulaire espagnole (10h00 heure du Japon).

Il peut être suivi de télévision vivre et continuer ouvert par RTVE, qui présente le spectacle en direct de Tokyo 2020 à Le 1 et en Télédéportation. Également sur votre site Web et votre application Lecture RTVE.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses chaînes de télévision payantes. La chaîne internationale sur le thème du sport diffuse les Jeux via ses chaînes Eurosport 1, Oui Eurosport 2 et cinq autres qualifiés pour la compétition olympique, en plus de son service internet Joueur Eurosport.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans le jeu grâce à la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.