Basket-ball | Jeux Olympiques : Espagne – États-Unis : heure et où regarder les quarts de finale de basket-ball des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à la télévision et en ligne

L’équipe masculine Espagnol joueur de basket-ball est sur le point d’affronter le quarts de finale du tournoi de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Après avoir passé la phase de poules en tant que deuxièmes du groupe C, ils affrontent désormais l’éternel favori des tournois olympiques et mondiaux de basket-ball : États Unis.

Espagne super la première phase battant Japon (88-77), dépassant plus tard Argentine (81-71) et perdant (87-95) avec Slovénie, qui a relégué l’équipe de Sergio Scariolo à la deuxième place du groupe.

Dans la phase de groupes, les États-Unis ont commencé à perdre 76-83 à La France. Il a ensuite battu 120-66 pour Irn et 119-84a Tchéquie. Il était également deuxième, dans son cas dans le groupe A.

L’Espagne et les États-Unis ont disputé les finales de Pékin 2008, Londres 2012 et les demi-finales de Ro 2016, dans les trois cas résolus avec des triomphes nord-américains durement gagnés (118-107, 107-100 et 82-76, respectivement). L’équipe américaine, la « Dream Team VIII », est entraînée par Gregg Popovich et met en vedette Kevin Durant.

Heure et chaînes à regarder à la télévision et en ligne États-Unis – Espagne des quarts de finale de basket-ball des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Le match de basketball masculin entre Espagne Oui États Unis, des quarts de finale de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Je sais jouer le mardi 3 août à 6.40, heure péninsulaire espagnole (13h40 heure du Japon).

Il peut être suivi en direct à la télévision et diffusé gratuitement sur RTVE, qui présente le spectacle en direct de Tokyo 2020 à Le 1 et en Télédéportation. Également sur votre site Web et votre application Lecture RTVE.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses plateformes de télévision payante. La chaîne internationale sur le thème du sport diffuse les Jeux via ses chaînes Eurosport 1, et Eurosport 2 et cinq autres qualifié pour la compétition olympique, en plus de son service internet Joueur Eurosport.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans le jeu grâce à la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com