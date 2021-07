Basket-ball | Jeux Olympiques : Espagne – Slovénie : programme et où regarder le match de basket des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à la télévision et en ligne

Espagne Oui Slovénie Ils se préparent à s’affronter le troisième et dernier jour de la groupes des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Du duel entre le courant champion du monde et le champion d’europe 2017 sera le premier classé de la Groupe C, qu’ils partagent avec Argentine Oui Japon.

Espagnols et Slovènes ont résolu avec la victoire ses deux premiers accidents. L’Espagne a commencé à battre Japon 88-77, puis à Argentine 81-71. La Slovénie a commencé à battre Argentine 118-100, puis 116-81 a Japon.

L’Espagne et la Slovénie se sont réunies 17 fois, avec 14 victoires espagnoles. Cependant, le dernier triomphe des Balkans était dans le Demi-finales européennes 2017 (92-72). Sans aucun doute, le centre d’attention et de préoccupation en Slovénie est (mais pas seulement) Luka Doncic, auteur de 48 points contre l’Argentine et 25 contre le Japon. Du côté espagnol, Marc Gasol, Usman Garuba et Alberto Abalde sont en semi-isolement en raison d’avoir eu un contact étroit par un positif de covid-19, ce qui les oblige à rester dans des chambres individuelles mais leur permet de s’entraîner et de concourir.

Le match de basketball masculin entre Espagne Oui Slovénie de la phase de groupes de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Je sais jouer le dimanche 1er août à 10.20, heure de la péninsule espagnole (17h20 heure du Japon).

Il peut être suivi de télévision vivre et continuer ouvert par RTVE, qui présente le spectacle en direct de Tokyo 2020 à Le 1 et en Télédéportation. Également sur votre site Web et votre application Lecture RTVE.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses chaînes de télévision payantes. La chaîne internationale sur le thème du sport diffuse les Jeux via ses chaînes Eurosport 1, Oui Eurosport 2 et cinq autres qualifiés pour la compétition olympique, en plus de son service internet Joueur Eurosport.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans le jeu grâce à la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.