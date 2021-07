Basket-ball | Jeux Olympiques : États-Unis – France : programme et où voir à la télévision aujourd’hui les débuts de la “Dream Team” à Tokyo 2020

Depuis à Barcelone 1992 le président du CIO, Juan Antonio Samaranch, a réussi à emmener le basket-ball professionnel aux Jeux Olympiques, l’un des moments les plus attendus de chaque édition olympique est de voir les débuts et les performances de l’équipe de États Unis, toujours connu comme ‘Équipe de rêve‘.

Celui de cette édition, Dream Team VIII, est dirigé par Gregg Popovitch. Comptez sur Damien Lillard (Portland), Jrue Vacance, Kris Middleton (Milwaukee), Devin Booker (Phénix), Keldon Johnson (San Antonio), Jayson Tatum (Boston), Zach LaVine (Chicago), Jerami Accorder (Détroit), Kevin Durant (Brooklyn), Draymond Gren (État d’or), JaVale McGee (Denver) et Bam Adébayo (Miami).

La France, son premier rival était l’argent en Sydney 2000 -également à Londres 1948- et bronze au Coupes du monde 2014 et 2019, en plus du champion de L’Europe  en 2013 et bronze en 2015. Son entraîneur, Vincent Collet, a une équipe éprouvée et aussi des joueurs NBA : Andrew Albicy, Nicolas Batoum, Nando de tour, Mustapha Tombe, Évan Fournier, Rudy Gobert, Thomas Heurtel, Timothée Luwawu-Cabarrot, Petr Cornélie, Franck Ntilikine, Guerschon Yabusele et Vincent Poirier.

Irn Oui Tchéquie Ils complètent leur groupe de compétition dans la première phase.

L’Amérique a gagné tous les ors olympiques depuis 1936, sauf ceux de 1972, 80, 88 et 04.

Programme et chaînes à regarder à la télévision et en ligne aux États-Unis – France Tokyo 2020

Le match entre États Unis Oui La France, début de ‘Équipe de rêve‘ dans les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, je sais jouer dimanche 25 juillet à 14:00, heure péninsulaire espagnole, et peut être suivi de télévision dans direct et en ouvert par RTVE, qui interprète le Tokyo 2020 en direct à Le 1 et en Télédéportation. Également sur votre site Web et votre application Lecture RTVE.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses chaînes de télévision payantes. La chaîne sportive internationale retransmet les Jeux via ses chaînes Eurosport 1, Eurosport 2 et son service en ligne Joueur Eurosport.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans le jeu via MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.