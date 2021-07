Basket-ball | Jeux Olympiques : Former le quintette idéal pour que l’Espagne batte la Slovénie de Doncic : Titulaire de Pau ? Deux bases ? Deux cinq ?

in

Mis à jour le 31/07/2021 – 02:22

L’équipe espagnole de basket-ball pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Je sais jouer le première place de groupe contre la Slovénie etl dimanche prochain. Sergio Scariolo a à sa disposition un énorme arsenal pour tenter de battre Doncic et compagnie.

Sergio Scariolo doit à nouveau décider quels hommes commenceront le match capital et ceux qui devront jouer les minutes importantes. Les possibilités sont presque infinies. Deux bases ? Titulaire de Pau par Marc ? Deux cinq ? Petite balle?

Ça s’est pas mal passé pour le nôtre avec lui Chacho et Ricky sur le terrain pour avoir le contrôle total du rythme du jeu et l’entraîneur italien a essayé contre l’Argentine avec Willy et Marc ou Pau dans le même quintette sur la piste.

Lors des deux matches que l’Espagne a disputés à Tokyo, Scariolo a répété le même quintette avec Ricky Rubio, Abalde, Rudy Fernndez, Claver et Marc Gasol. Que ferez-vous?