Basket-ball | Jeux Olympiques : gagner la Slovénie donnera l’avantage à l’Espagne et ce sera leur chemin

Le nouveau format des Jeux Olympiques, dans lequel les croisements des quarts de finale sont décidés par tirage au sort, rend les cabales stériles avant le dernier jour. Les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs tiers sont classés. Les trois leaders et le meilleur deuxième seront dans le pot A et le reste ira dans le pot B. Les équipes qui se sont déjà rencontrées en phase de groupes ne pourront plus se retrouver.

En ce qui concerne l’équipe espagnole, qui est déjà en quarts de finale après avoir battu l’Argentine, la tête de son groupe se jouera dimanche prochain (10h20, heure péninsulaire) contre la Slovénie. En l’absence du dernier jour, certaines conclusions peuvent être tirées et celui qui l’emporte aura, a priori, un chemin plus simple. La victoire, probablement, signifiera éviter la France, plutôt que d’être leader du groupe A ; les Etats-Unis, qui ont +47 baskeraverage et visent la meilleure seconde ; et en Australie ou en Italie, qui pourraient commander le B.

Ce seront sûrement les rivaux qui attendront le perdant de l’Espagne-Slovénie. Le vainqueur aurait, a priori, un chemin plus facile vers les médailles. Parmi les rivaux qu’ils pourraient rencontrer figureraient l’Australie, l’Italie, l’Allemagne ou le Nigeria, sachant que l’un d’entre eux sera le leader pour aller au premier pot, et plus improbable, la République tchèque, qui si elle perd lors du dernier match avec le Aux Etats-Unis il sera difficile de faire partie des meilleurs tiers, puisqu’ils ont déjà -11 de moyenne.