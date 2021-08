Basket-ball | Jeux Olympiques : Gagner une Dream Team aux Jeux : le plus grand défi de la meilleure génération espagnole

in

La meilleure génération du basket espagnol a aussi ses fantômes. Pau et Marc Gasol, Rudy Fernndez, Ricky Rubio et avant cela Felipe Reyes, Juan Carlos Navarro, Carlos Jimnez, l’actuel président de la FEB Jorge Garbajosa et bien d’autres ont mené l’Espagne au sommet, mais il leur reste un défi à relever : gagner une équipe de rêve aux Jeux. Ils pourront y parvenir ce mardi (06h40) lors du quart de finale franchi auquel la défaite contre la Slovénie les a condamnés.

« C’est un défi de plus de pouvoir battre les États-Unis pour la première fois dans un grand tournoi pour cette équipe. Un défi de plus à ajouter à ce qui est un quart de finale, qui est de jouer contre les États-Unis… Il faut tenter le saut final. Nous avons été plusieurs fois sur le point de les battre. Nous sommes restés un pas à l’écart et nous avons une nouvelle opportunité », a assuré Jorge Garbajosa après sa défaite face à l’équipe nationale slovène.

La Dream Team respective a battu l’Espagne en quarts de finale des Jeux d’Athènes 2004. L’équipe est arrivée invaincue et les Américains après une mauvaise première phase, mais entre Allen Iverson et Stephon Marbury ils ont criblé les Espagnols (94-102). C’était une occasion manquée, selon les Espagnols.

Quatre ans plus tard, à Pékin, l’Espagne était débordée lors de la première phase (82-119), mais en finale elle mettait en difficulté la redoutable équipe des États-Unis : 107-118 dans la finale olympique considérée comme la meilleure de tous les temps.

A Londres, il a reculé dans le match pour l’or, ayant même plus d’options que lors des Jeux précédents (107-100). L’Amérique avait besoin de la meilleure version de Kevin Durant, Kobe Bryant, LeBron James… pour monter sur la plus haute marche du podium.

Et enfin, à Ro, l’Espagne a succombé en demi-finale à un autre match serré 76-82. Bien avant, aux Jeux de Barcelone en 1992, la Dream Team originale n’avait aucun problème à vaincre 81-122 une équipe dans laquelle, bien sûr, il n’y avait aucun membre de l’équipe actuelle.

L’Espagne pourrait avec un Rêve dans une Coupe du Monde, même si c’était un match pour la cinquième place. À Indianpolis, il a gagné 81-75. Un triomphe historique bien qu’avec peu de prix. Le butin maintenant est de pouvoir se battre pour une médaille.