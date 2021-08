Basket-ball | Jeux Olympiques : Gasol : « C’est une fierté et un honneur de faire partie du CIO »

in

Joueur de basketball Pau Gasol a été élu membre du Commission des athlètes du Comité international olympique à côté du nageur italien Federica Pellegrini, l’escrimeur japonais Yuki Ota et le cycliste polonais Maja Martyna Wloszczowska. De l’essence a été choisi par ses collègues athlètes participant au Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Lors d’une conférence de presse après sa nomination, le joueur espagnol a exprimé son enthousiasme : “C’est un moment très spécial”, a-t-il déclaré, expliquant qu’il s’était beaucoup préparé avec Alexandre Blanc, président de la Comité olympique espagnol, “de connaître le défi qui m’a été posé, qui est de faire partie du mouvement olympique, et de pouvoir aider tous les athlètes à continuer à grandir”. De l’essence Il a été très excité après avoir reçu la nouvelle : “Pour moi, c’est un honneur et une fierté, je suis très reconnaissant.” L’athlète catalan quitte l’équipe espagnole après deux décennies en tant qu’international.

Gasol après avoir été élu membre du CIO : “C’est un honneur et une fierté”