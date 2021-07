Basket-ball | Jeux Olympiques : Gersson Rosas, le nouveau super-vilain du basket espagnol

Mis à jour 25/07/2021 – 11:10

Gersson Rosas est le directeur général des Minnesota Timberwolves et le nouveau super-vilain du basket espagnol. Le manager a été pointé du doigt directement par Jorge Garbajosa, président de la Fédération espagnole de basket-ball, comme responsable de l’absence de Juancho Hernangmez aux Jeux, estimant qu’il ne s’était pas remis de la luxation acromio-claviculaire qu’il a subie chez son homme.

ou parti en préparation amicale contre la France. “Je focalise cette affaire sur la franchise Minnesota, et en son sein, sur son directeur général, Gersson Rosas, chez qui nous n’avons trouvé ni la volonté de s’entendre, ni le respect des critères dans lesquels les professionnels médicaux et médicaux de la physiothérapie avaient fait l’unanimité », a déclaré le recteur de la FEB. Avec ces mots, Rosas est au même niveau que d’autres personnes ou entités “non gratas” pour les fans espagnols, comme les Raptors 2007 qui ont mis tant d’obstacles à Garbajosa lui-même pour jouer l’Eurobasket après sa grave blessure, à l’entraîneur Nate McMillan qui a donné quelques minutes aux Espagnols qui ont joué dans les Blazers, à TJ Ford qui a enlevé la propriété de Jos Manuel Caldern… Rosas est né en Colombie en 1978, mais à l’âge de trois ans ses parents ont déménagé de leur Bogotá natale à Houston en recherche d’une vie meilleure pour eux-mêmes et d’opportunités pour leurs enfants. Gersson se passionne pour le basket-ball et lorsqu’il doit choisir à l’Université de Houston, il opte pour l’administration des affaires et le sport. Pendant ses études là-bas, il rencontre sa femme à qui il confie à de nombreuses reprises son rêve de devenir directeur général d’une franchise NBA. Trois ans après avoir terminé ses études, Rosas rejoint les Rockets. Il a travaillé pour l’équipe du Texas pendant 16 ans, presque toujours dans l’ombre de Daryl Morey, l’une des grandes causes de la révolution du jeu NBA avec son pari sur la « petite balle ». Il était également l’un des managers des Rio Grande Valley Vipers, l’équipe liée à la D-League. En 2013, il a signé en tant que directeur général des Mavericks, mais n’a duré que trois mois en raison de désaccords avec le propriétaire Mark Cuban. Il est retourné aux Rockets en plus d’être un recruteur international pour USA Basketball avant les Jeux de Rio au cours desquels l’équipe des États-Unis a remporté l’or. Le 1er mai 2019, les Wolves l’ont nommé président des opérations, étant le premier Latino à occuper ce poste dans l’histoire de la NBA. Maintenant, de cette position, il a exercé son pouvoir pour empêcher Juancho Hernangmez de jouer les Jeux alors qu’il y a quelques jours l’attaquant avait reçu l’autorisation, s’était rendu à Tokyo et avait même vu le défilé d’ouverture. “Que ce soit pour des options contractuelles, commerciales ou futures sur le marché, M. Rosas a décidé que Juancho ne serait pas licencié”, a expliqué Garbajosa, créant un nouveau super-vilain.

Abonnez-vous à la newsletter BRAND Basket

et recevez par e-mail, du lundi au dimanche et tôt le matin, les actualités exclusives, interviews, reportages, graphiques et vidéos qui marqueront la journée en NBA, Endesa League, Euroleague et dans le reste du monde du basket.

Ce contenu est exclusif aux utilisateurs enregistrés