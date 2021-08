Basket-ball | Jeux Olympiques : Jorge Garbajosa : « Nous avions le rival à battre, le grand favori pour l’or, mais pourquoi pas ?

Quelques minutes seulement après la célébration du tirage au sort des quarts de finale qui a opposé l’Espagne aux États-Unis, Jorge Garbajosa a apprécié le rival de l’équipe de Sergio Scariolo et ce que cela signifie pour les aspirations nationales : “Il est le rival à battre en championnat. Sans aucun doute. Nous savions que perdre était très probable. Nous l’avions déjà dit avant de venir, qu’il était le grand candidat à l’or, mais je suis convaincu que pour eux ce ne sera pas facile. Nous connaissons les règles du jeu. nul. Maintenant il n’y a plus qu’à espérer. Ce qu’on peut espérer, c’est que le match soit le plus tard possible pour pouvoir récupérer un peu plus. Avec toute l’ambition et l’envie du monde. On sait que le rival est compliqué, mais le défi mérite un effort gigantesque et l’équipe va le faire”

Le président de la Fédération espagnole n’a pas voulu s’excuser pour le peu de temps de repos dont disposera l’équipe et était convaincu des possibilités de l’Espagne : « L’effort des joueurs est énorme. Cela a été trois matchs difficiles, mais vous pouvez Ne te plains pas parce qu’avant de venir ici on connaissait déjà les conditions. Mais là arrive le match, un quart de finale des Jeux contre les Etats-Unis et c’est super motivant. Les joueurs vont être en sécurité.”

Quant à l’incitation que peut supposer de voir les États-Unis comme un rival pour cette équipe, Garbajosa n’a aucun doute et ne renonce à rien lorsqu’il s’agit de se battre pour être en demi-finale, se battre pour une nouvelle médaille : « L’équipe n’aime pas à perdre et quand ça arrive ça fait mal, mais ce sont aussi des experts qui savent gérer ce genre de situation. Et peut-être… pourquoi pas ? Pourquoi ne serait-ce pas ce stimulus dont les joueurs ont besoin pour avoir les batteries ? pensez aussi à jouer un match énorme contre un adversaire énorme. “

Au cas où il resterait des incitations au duel, le directeur de la plus haute instance espagnole de basket-ball a souligné le défi pour cette génération de remporter les États-Unis pour la première fois dans un tournoi majeur. Peut-être votre grosse facture impayée. « C’est un défi de plus de pouvoir battre les États-Unis pour la première fois dans un grand tournoi pour cette équipe. Un défi de plus à ajouter à ce qui est un quart de finale, qui est de jouer contre les États-Unis… Il faut tenter le saut final. Nous avons été plusieurs fois sur le point de les battre. Nous avons reculé d’un pas et nous avons une nouvelle opportunité”.