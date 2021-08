Basket-ball | Jeux Olympiques : jouer avec un extraterrestre comme Durant ne devrait pas être autorisé

Mis à jour 07/08/2021 – 07:18

“Kevin Durant est le joueur le plus talentueux que j’aie jamais vu.” Ce ne sont pas les mots de n’importe qui. Qui parle est Steve Kerr, assistant de Popovich aux Etats-Unis, coach des Warriors avec Curry, Thompson et KD et ancien coéquipier d’un certain Michael Jordan dans les Bulls. C’est-à-dire qu’il sait de quoi il parle et vu ce qu’il a vu dans la Saitama Super Arena ces deux dernières semaines, il semble qu’il ait raison.

Malgré Les chiffres de Doncic, les bons sentiments de Ricky ou les bons jeux de De Colo et Mills, Durant a montré qu’il est au-dessus des autres et que votre concours doit être interdit ou limité pour correspondre aux conditions du concours. Un tournoi qui a dominé d’une main de fer pendant trois éditions et à Tokyo a gouverné avec une facilité insultante, montrant qu’il est dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde. La position alors est déjà une question de goût.

Durant a montré au Japon que 200 millions de dollars que les Nets lui ont mis à renouveler ils peuvent même être une bonne affaire. L’attaquant a dominé le tournoi étant son Meilleur buteur (20,6 points par match) et le chiffre sur lequel les États-Unis ont construit une équipe dans laquelle lui seul a servi de véritable superstar. C’est peut-être là que réside une bonne partie du succès du groupe. En comprenant qu’avec KD tout est plus facile et que son travail consistait à l’aider à accomplir la mission que le sergent Pops lui avait confiée.

Bien qu’il soit encore à plusieurs corps, Jayson Tatum est peut-être le joueur qui ressemble le plus à Kevin Durant dans la prochaine génération. Un tueur silencieux et élégant qui fait par inadvertance des points comme celui qu’il respire. Sans peine. L’attaquant des Celtics a été le parfait écuyer du joueur des Nets et a montré que les États-Unis avaient un buteur pendant un certain temps : “J’aimerais revenir à certains Jeux. C’est quelque chose de très amusant”, a-t-il assuré à MARCA. après l’accident. Les portes sont ouvertes, c’est sûr.

Qui n’a pas trouvé le rythme de tout le tournoi a été Damian Lillard, qui a subi une blessure abdominale qui l’a alourdi pendant tous les Jeux. En principe, il a été appelé à assumer le rôle de deuxième épée dans l’équipe de Popovich, mais il a été perdu tout au long du tournoi, essayant de prendre quelques coups auxquels il est habitué à Portland et qu’à Tokyo ils ne sont pas entrés. Cette anxiété lui a permis pendant plusieurs moments du tournoi et bien qu’en finale il ait eu un rôle de premier plan avec deux triples au dernier quart pour refroidir les esprits français, la vérité est qu’il n’était pas le joueur décisif qui était attendu.

La France a mis en orbite Rudy Gobert et Evan Fournier en attaque. Mais en finale ils découvrent une troisième route à Guerschon Yabusele. Le nouveau joueur du Real Madrid a montré qu’il n’est pas seulement valable en raison de sa taille dans la zone, mais aussi qu’il a aussi une bonne main des positions extérieures et trois de ses trois points au début du troisième quart ont servi à mettre la France dans l’affrontement, gardé jusqu’à la fin.