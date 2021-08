Basket-ball | Jeux Olympiques : Kevin Durant justifie les 200 millions des Nets et devient éternel avec la Dream Team

Quelques heures seulement avant de mener les États-Unis à leur quatrième médaille d’or consécutive, Kevin Durant s’est levé à Tokyo avec l’annonce de sa rénovation par le Brooklyn Nets pour quatre saisons supplémentaires et 198 millions de dollars. Un accord qui ne pourra être officialisé que dans l’après-midi du 7 août et qui fera de lui l’un des joueurs les mieux payés de la NBA. En effet, à la fin de votre nouveau contrat aura empoché plus de 500 millions de dollars de contrats, étant en ce moment, le joueur qui a le plus gagné dans l’histoire de la NBA devant Curry qui après avoir signé sa prolongation avec les Warriors reste à 454.

Chiffres astronomiques pour un Durant qui veut montrer qu’il a gagné chaque centime du contrat et pour l’instant a commencé à le faire avec le maillot des États-Unis, une équipe qui a mené à sa quatrième médaille d’or consécutive.

Durant est devenu le meilleur buteur de la finale contre la France, restant un seul point record dans une finale olympique. L’attaquant a marqué 29 points et est resté l’un des 30 qu’il avait déjà marqué à Rio 2016 et à Londres 2012 et qui égalait La marque de fabrique d’Adrian Dantley en 1976. De plus, l’attaquant de Washington est devenu le premier joueur à être le meilleur buteur de trois finales consécutives.

Il y a encore plus. Durant est le premier joueur à dépasser les 100 points (124) dans trois jeux différents, dépassant les deux fois où Michael Jordan et LeBron James l’ont atteint. A Tokyo, le joueur des Nets n’a fait qu’accroître sa légende offensive en étant le Meilleur buteur olympique de l’histoire des États-Unis, en plus d’être le joueur qui a marqué le plus de field goal, celui qui a tenté le plus de triples et aussi celui qui a marqué le plus. Des chiffres qui montrent la domination de Durant dans le basket-ball FIBA.