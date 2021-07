Basket-ball | Jeux Olympiques : la blague de Willy Hernangmez : “J’ai dit à mon frère que c’était le jeu des momies”

Les joueurs espagnols ne pouvaient cacher la satisfaction d’avoir rempli le premier objectif avec lequel ils sont arrivés au Japon, qui était de se qualifier pour les quarts de finale après avoir battu l’Argentine. Ce n’est qu’un premier pas sur un long chemin, comme l’a souligné Ricky Rubio, le meilleur joueur de l’équipe nationale face à l’albiceleste.

“Je suis à l’aise, je joue calmement et ça se voit. Nous avons joué à un jeu de tête de chien, comme on dit. On n’est pas parti comme on voulait au début mais après on s’est un peu remis”, a reconnu le meneur, qui ne veut pas entendre parler de ‘Rickydependencia’ dans l’équipe.” Vous aimez dire ça. Mais au basket il y a beaucoup de détails qui ne sont pas remarqués dans les statistiques et sans eux nous ne gagnerions pas. Mon score peut être souligné, mais dans les fautes offensives que nous avons forcées, Claver a encore été incroyable… Je pense qu’une équipe nationale n’est pas un joueur. Des choses qui ne sont pas vues dans l’œil du spectateur. Mais un simple câlin, un simple aller sur le banc compte. Le basket, c’est 40 minutes, mais c’est bien plus que ce qui sort sur le terrain.»

Ricky, qui a une liaison avec Asia (“Je vais devoir prendre ma retraite ici”, je plaisante), assure que l’équipe sait garder son sang-froid quand les choses ne vont pas bien, mais ils ont aussi des moments de nerfs, “mais nous avons de l’expérience et une erreur. cela ne peut pas conduire à la suivante, nous devons être conscients que nous sommes privilégiés. Nous jouons à des jeux. Nous aurons des erreurs mais le plus important est d’être une équipe. L’important est que nous ayons cette tranquillité d’esprit d’avoir été ensemble pendant tant d’années. »

LES BLAGUES DES HERNAGMEZ

Un autre des joueurs les plus marquants de l’affrontement était le nouveau ‘4’ de la sélection, Willy Hernangmez : “C’est un poste dans lequel j’ai été

formation, dans laquelle Sergio (Scariolo) depuis le début de la concentration m’a fait confiance et c’est aussi un moyen de pouvoir jouer et de compléter l’équipe dans tout ce dont il a besoin. Aujourd’hui avec un quatre comme Scola me convenait bien, pour des raisons de mobilité et de physique. Je suis à l’aise dans cette position.”

et plus je le fais, plus je m’y habitue. La vérité est que jouer avec Marc ou Pau à côté est facile. Le travail des quatre est facile.”

Le joueur madrilène a plaisanté avant le match avec son frère Juancho sur le duel entre Pau Gasol et Luis Scola : “Avant le match, je plaisantais avec mon frère, (que personne ne soit en colère parce que je ne veux pas manquer deux légendes), lui disant que c’était une fête de momies, avec Pau et Scola. Il n’y a pas de mots pour décrire tout ce qu’ils ont fait pour le basket espagnol et argentin. Pour moi, Luis est un

Exemple. J’ai joué avec lui quand je suis arrivé en NBA, j’ai regardé beaucoup de ses matchs quand j’étais à Baskonia et j’ai la chance de continuer à jouer contre lui maintenant. Pau est un frère aîné. C’est incroyable de voir le dévouement et l’enthousiasme qu’il a “

LLULL, LE SPÉCIALISTE

Sergio Llull est devenu un joueur clé pour Scariolo en raison de son niveau défensif : “Les victoires ont bon goût de toute façon. Nous sommes conscients que c’est un tournoi différent, bref, où il n’y a aucune marge d’erreur. L’équipe a joué un jeu très sérieux. Nous savions qu’ils allaient devenir agressifs après leur défaite de l’autre jour. Mais l’équipe a répondu. »

L’Espagnol a changé de rôle et s’y sent bien : “Nous avons deux piliers qui sont Ricky et Marc et le reste d’entre nous doit descendre dans la boue et faire des choses qui ne ressortent peut-être pas dans les statistiques. mais ils sont tout aussi importants “