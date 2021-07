Basket-ball | Jeux Olympiques : la Dream Team féminine remporte 50 victoires, deuxième meilleure séquence des Jeux

Mis à jour le 27/07/2021 – 11:11

Dans les poules avant les Jeux, il y a un or qui semble garanti : celui de l’équipe féminine des États-Unis de basket-ball. Faisant preuve de favoritisme, il a battu le Nigeria lors de sa première à l’épreuve olympique de Tokyo par 72-81. Mais le triomphe n’était pas qu’un autre. Il était numéro 50 d’affilée pour cette Dream Team qui, contrairement à l’équipe masculine, vient toujours avec ses meilleurs joueurs et semble inabordable.

“C’est un grand nombre, mais je pense que les gens ne comprennent pas ce que cela signifie. Ils savent que nous gagnons des matchs, mais pas le sacrifice que nous y consacrons. Les joueurs qui quittent leur famille et montrent leur engagement. Notre grandeur est pour le joueurs.”, estime la sélectionneuse Dawn Staley.

La séquence a commencé il y a 29 ans. L’équipe américaine n’a plus perdu aux Jeux depuis la demi-finale de l’édition de Barcelone en 1992. Ensuite, elle a perdu 79-73 face à l’équipe unifiée, créée avant le démembrement de l’Union soviétique à l’époque. Dans la lutte pour le bronze, les Nord-Américains ont battu Cuba 88-74, amorçant une carrière victorieuse qui se poursuit à ce jour et qui a donné à l’équipe nationale six médailles d’or consécutives. Une dictature à part entière qui n’a aucune perspective de fin à court terme.

Les 50 victoires consécutives, cependant, ne sont pas la plus longue séquence de l’Olympisme dans les sports d’équipe. L’honneur de la posséder revient aux Etats-Unis, mais à l’équipe masculine, restée invaincue entre les Jeux de Berlin en 1936 et la finale de Munich en 1972. Un panier du Soviétique Alexandar Belov dans la dernière seconde a décidé (51-50) des matchs les plus controversés de l’histoire et s’est terminé par 62 victoires consécutives pour l’équipe américaine.

Pour prolonger le record actuel contre le Nigeria, la Dream Team féminine s’est appuyée sur ses joueuses intérieures : A’Ja Wilson a terminé avec 19 points et 13 rebonds et Brittney Griner, avec 13 et 10, respectivement. Breanna Stewart a aidé, avec 9 + 11 et la légendaire Sue Bird (0/6 aux tirs mais 13 passes) et Diana Taurasi (10 points) ont eu un rôle de premier plan. Tous deux ont commencé à participer à leurs cinquièmes Jeux. Ils ont remporté les quatre médailles d’or depuis leurs débuts à Athènes en 2004. À cette époque, ils partageaient une équipe avec ce qui est maintenant leur entraîneur, Dawn Staley.

