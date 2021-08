Basket-ball | Jeux Olympiques : la Dream Team féminine sort sa version la plus bouleversante face à l’Australie et menace la Serbie en demi-finale

Les États-Unis n’ont pas manqué leur rendez-vous avec les demi-finales après avoir balayé l’Australie (55-79) du court dans un match où la meilleure équipe de basket de la planète a trouvé sa meilleure version aux Jeux après les doutes offerts lors de la première phase. .

Avec peu de matches amicaux à préparer et avec une phase de poules plus courte que d’habitude, l’équipe nord-américaine a joué frein à main et sans développer son meilleur basket, ce qui a donné des ailes à des équipes comme la France qui étaient sur le point de faire peur à ce vrai Rêve. Équipe. Cependant, lors du premier match à mort, l’équipe entraînée par Dawn Staley a sorti sa version la plus écrasante et, dès le début, a laissé cette Australie boiteuse sans Liz Cambage sans options.

Une absence dont tant Breanna Stewart que Britnney Griner ont profité pour sillonner librement la piste et imposer leur loi avec respectivement 23 et 15 points.

Avec 12-26 du premier quart-temps et 27-48 de la mi-temps, la coach nord-américaine Dawn Staley peut répartir minutes et charges physiques dans une seconde mi-temps où les Américaines ne sont jamais tombées en dessous de 20 points de distance.

La Serbie, prochaine cible

Les Etats-Unis affronteront la Serbie en demi-finale de ces Jeux, après que les plavi se soient imposés lors du premier quart de finale passage à une équipe chinoise inconfortable qui a vendu chèrement sa défaite (70-77) contre une équipe dans laquelle Sonja Vasic s’est démarquée. , qui a mené le quart 12-28 que les Balkans ont approuvé leur rival au dernier quart.