Basket-ball | Jeux olympiques : la FEB affirme que, si elle avait eu connaissance des faits dénoncés par Xargay, “elle ne les aurait pas consentis”

in

Mis à jour 08/08/2021 – 12:44

La Fédération espagnole de basket-ball a publié un communiqué suite au témoignage de l’ancienne joueuse Marta Xargay, qui accuse l’ancien entraîneur Lucas Mondelo de lui avoir causé une angoisse qui a fini par virer à la boulimie et à l’orthorexie. Selon El Pas, la FEB a produit un article avec ces déclarations peu avant le début des Jeux Olympiques.

Voici le communiqué officiel de la FEB :

“Après les informations rendues publiques aujourd’hui par le journal ‘El Pas’, la Fédération espagnole de basket-ball veut rendre public son soutien inconditionnel à l’ancienne joueuse Marta Xargay. Dans le même temps, la FEB affiche sa ferme condamnation des faits qui sont rapportés dans lesdites informations, ainsi que son rejet de tout comportement abusif dans le monde du sport. De même, la Fédération tient à préciser qu’elle n’a jamais eu connaissance d’un tel problème au sein de ses équipes, puisqu’elle n’y aurait pas consenti car il était contraire aux valeurs qu’elle prône depuis de nombreuses années.

Contactée par la FEB, Marta Xargay a tenu à réitérer que « la Fédération espagnole de basket-ball n’était pas au courant de ce qui m’arrivait et je tiens à remercier le soutien qu’ils m’ont toujours apporté, ainsi que mes collègues et le reste de l’instance technique. de la Sélection”.

Après cette clarification, la FEB tient à confirmer qu’elle n’a jamais eu connaissance de la situation que traversait l’ancienne joueuse, et que ni lorsqu’elle a été avertie de l’existence d’informations critiques avec la performance de l’entraîneur national, elle n’a eu la possibilité de connaître son contenu. S’il avait pu savoir ce qui est désormais dénoncé, il n’aurait pas maintenu Lucas Mondelo au pouvoir, même si c’était quelques heures avant le début des Jeux Olympiques.

La Fédération était consciente de la détérioration de la relation entre l’entraîneur et les joueurs, mais n’a jamais été informée d’un quelconque comportement de ce type, tout était plutôt limité au cadre des relations habituelles entre un entraîneur et son équipe. Cette circonstance a également été appréciée, ainsi que la non-réalisation des objectifs sportifs réglementés dans son contrat, lorsqu’après la fin de la participation de l’Espagne aux Jeux Olympiques, il a été décidé que Lucas Mondelo ne continuerait pas à diriger l’équipe nationale féminine.

La FEB a mis toutes ses structures à disposition de Marta Xargay pour tout ce dont elle pourrait avoir besoin. De plus, il a exprimé sa gratitude d’avoir partagé son histoire, qui peut être très utile pour que les enfants qui commencent à se consacrer au basket sachent identifier ces types d’attitudes et les faire connaître avant qu’elles ne deviennent un problème plus élevé.” .